Samsung Galaxy A90 kamerası ile büyüleyecek!

MWC 2019 kapsamında birçok ürünü bizlerin beğenisine sunan Samsung'un anlaşılan başka planları da var. İlerleyen günlerde tanıtılması beklenen Galaxy A90 kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Bunun için neden MWC etkinliği seçilmedi bilmiyoruz ancak diğer ürünlere gölge düşürmemek amacıyla firma böyle bir yol izlemiş olabilir.

Gelelim telefonumuza. İddia edilen bilgilere göre Galaxy A90'un kamerası hem dönebilecek hem de gizlenebilecek. Katlanabilir telefonların ortaya çıkması ile yeni bir boyut kazanan mobil dünyaya taze bir kan daha ekleniyor.

Samsung Galaxy A90'un kamerası açılıp kapanan mekanizmasının yanı sıra aynı zamanda arkaya ve öne dönebilen bir sisteme sahip olacak. Böylelikle 360 derecelik bir fotoğraf deneyimi A90 ile beraber bizlere sunulmuş olacak. Nex S, Find X, Mi Mix 3 gibi modellerde de görülen bu mekanizma, artık biraz daha sıradışı hale getirilmiş olacak A90 ile.