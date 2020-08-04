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Robota niyet coronaya kısmet! 8 dil çeviren maske

Japonya'da bir teknoloji şirketi, takan kişinin sesini yükselterek sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan ve Japoncadan sekiz dilde çeviri yapabilen mikrofonlu bir yüz maskesi geliştirdi.

04 Ağustos 2020 Salı 14:18
Robota niyet coronaya kısmet! 8 dil çeviren maske
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Donut Robotics adlı teknoloji şirketi tarafından geliştirilen maske standart yüz maskesinin üzerine takılıyor.

Maske bluetooth yardımıyla cep telefonu ya da tablete bağlanıyor, takan kişinin söylediklerini metin mesajlarına çeviriyor ve bunları seslendiriyor.

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Şirketin CEO’su Taisuke Ono, “C-mask” adını verdikleri maske için, “Arada virüse karşı bölmeler olduğu için marketlerin kasalarında müşterilerin söyledikleri anlaşılmıyor. Bu maske söylediklerinizi yazıya döküyor ve okuyor” dedi.

40 DOLARDAN SATILACAK

BBC Türkçe’nin aktardığına göre maskede kullanılan çeviri yazılımının aslında bir robot için geliştirildiği ancak şirketin corona salgını başlayınca bunu maskeye uyarlama kararı aldığı belirtiliyor.

40 dolardan satılacağı açıklanan maske Eylül’de piyasaya çıkacak.

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