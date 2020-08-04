Robota niyet coronaya kısmet! 8 dil çeviren maske

Donut Robotics adlı teknoloji şirketi tarafından geliştirilen maske standart yüz maskesinin üzerine takılıyor.
Maske bluetooth yardımıyla cep telefonu ya da tablete bağlanıyor, takan kişinin söylediklerini metin mesajlarına çeviriyor ve bunları seslendiriyor.
40 DOLARDAN SATILACAK
BBC Türkçe’nin aktardığına göre maskede kullanılan çeviri yazılımının aslında bir robot için geliştirildiği ancak şirketin corona salgını başlayınca bunu maskeye uyarlama kararı aldığı belirtiliyor.
40 dolardan satılacağı açıklanan maske Eylül’de piyasaya çıkacak.