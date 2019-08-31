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Robot taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

Çin dijital ulaştırma şirketi Didi Chuxing Technology Co, otonom araçlarla "Robot Taksi" hizmetini başlatacaklarını duyurdu

Robot taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

Çin dijital ulaştırma şirketi Didi Chuxing Technology Co, otonom araçlarla "Robot Taksi" hizmetini başlatacaklarını duyurdu

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:49
Robot taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

Şanghay’da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Kongresi’nde şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Zhang Bo, kullanıcıların uygulama sayesinde içinde insan operatörü olan bir "sürücüsüz" araç çağırabileceklerini söyledi ve şirketin "4. seviye" otonom özelliklere sahip 30’dan fazla aracı sahaya çıkaracağını ekledi.

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Şanghay’ın Jiading bölgesinde faaliyet gösterecek araçlar yüksek seviyede otonom özelliklere sahip olacak ve sürücünün istediği zaman manuel kontrole geçmesine izin verecek. Bo araçların ne zaman piyasaya çakacağını açıklamadı ancak, şirketin Şanghay yetkililerinin araç filosunun test sürüşüne çıkması için gerek izinlerini aldığını açıkladı.

Çin’in sürücüsüz araba sektöründe rekabet devam ediyor. Çin Medyası, temmuzda Baidu Inc, Zheijang Geel Holding Group Co. Ltd ve Toyota Motor Corp’un sürücüsüz araba alanında çalışmalar başlatıcağını açıklamıştı. Aynı zamanda, Ocak ayında sürücüsüz araçlara odaklanan start-up şirketi Pony.ai, Çin’in güney Guangzhou bölgesinde otonom araç uygulaması başlatacağını duyurmuştu.

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