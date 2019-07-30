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Playstation 5 ön siparişe çıktı! Playstation 5’in fiyatı ne kadar olacak?

Oyun tutkunları içi çok özel bir öneme sahip olan Playstation'ın yeni modeli Playstation 5'in yolda olduğu bir süredir gündeme sık sık geliyordu ve şaşırtan bir gelişme yaşandı. Playstation 5 bir teknoloji firmasının internet sitesinde ön siparişe açıldı.

Playstation 5 ön siparişe çıktı! Playstation 5’in fiyatı ne kadar olacak?

Oyun tutkunları içi çok özel bir öneme sahip olan Playstation'ın yeni modeli Playstation 5'in yolda olduğu bir süredir gündeme sık sık geliyordu ve şaşırtan bir gelişme yaşandı. Playstation 5 bir teknoloji firmasının internet sitesinde ön siparişe açıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 20:05
Playstation 5 ön siparişe çıktı! Playstation 5’in fiyatı ne kadar olacak?

Playstation hakkında birçok kişiyi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve Playstation 5 bir internet sitesinde ön siparişle satışa çıktı. Teknoloji firması 9.999 İsveç kronu olarak belirlediği fiyatıyla ön siparişlerini açtı. Webtekno’da yer alan habere göre yaklaşık 1.060 dolar, 950 euro ve 5.950 TL gibi bir değere denk gelen fiyat etiketinin Sony’nin olası başarısını baltalayacağına dair birçok söylenti ortaya çıktı. PlayStation hayranlarını ve potansiyel alıcıları caydıracak cinsten olan bu fiyat, önceki konsolların neredeyse iki katı olduğu için Sony’nin ciddi oranda müşteri kaybedeceği belirtildi.

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RÜYA KONSOL

İçerisinde AMD’nin Zen 2 işlemcisi ve grafik birimini bulunduracak olan PlayStation 5, aynı zamanda süper hızlı SSD’si sayesinde oyunculara daha farklı oyun deneyimlerini yaşatmak için hazırlanıyor. Aynı zamanda son ortaya çıkan patentlerle birlikte VR konusuna da el attığını belirten Sony, ‘rüya konsol’ konusuna odaklandığını belirtmişti.

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