Parmak izi “iPhone”lara geri dönüyor

Apple, iPhone X modelinde parmak izi okuyucu yerine yüz tanıma sistemi kullanmıştı. Kaldırılan parmak izi sensörü ise 2020 iPhone modellerinde geri gelecek.

Apple, 2019'da çıkan 'iPhone X' modelini tamamen ekran olarak tasarlamış ve herhangi bir tuş kullanmamıştı. Bunun için de 'home' butonunu kaldırmış ve dolayısıyla parmak izi okuyucu ortadan kalkmıştı. Bu durum iPhone X haricinde iPhone XS ve iPhone XR'da da böyleydi.

TF International Securities adlı şirkette analist olarak çalışan Mig-Chi Kuo, raporunda Apple'ın parmak izi okuyucusunu geri getirmeyi planladığını söyledi. 2020 iPhone modellerinde dokunmatik ekran içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu kullanılacağı düşünüyor.

Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan Apple, yüz tanıma sisteminin parmak izi okuyucuya göre daha yavaş çalışması konusunda oldukça fazla şikayet alıyor.

iPhone 11 modelinde ve iOS 13 işletim sistemine sahip olacak 2020 iPhone modellerinde yüz tanıma sistemi yüzde 30 daha hızlı hale gelecek. Bu hızlandırmanın yanı sıra dokunmak ekran içerisine yerleşik bir parmak okuyucu imkanı sunulacak.