Önce Mavi Balina şimdi de Momo… Uzmanlar uyardı

Birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan Mavi Balina oyununun ardından şimdi de çocuklarımız için bir başka tehlikeli oyun Momo çıktı. Oyunu oynayan çocuklara verdikleri talimatlarla kendisine ve çevresine zarar vermesine yol açan, hatta intihara sürükleyen bu tehlikeli oyunların yasaklanmasına ilişkin birçok ülke adım atmıştı. Bu tür oyunlar cep telefonları, tabletler ve sosyal medya üzerinden çocukların karşısına çıkabiliyor. Aileler çocuklarını bu ölümcül oyunlardan nasıl korumalı? Nasıl bir yol izlemeli?. İşte, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları “Mavi Balina” ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalıştıklarını açıklamıştı. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Süleyman Atabek, teknolojiyle birlikte artık evlerin en güvenli yer olmaktan uzaklaştığını belirterek, oyunların bazı olumlu yanlarının olduğunu fakat birçok sorunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

OLUMSUZ ETKİLERE NEDEN OLABİLİR

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Süleyman Atabek bilgisayar oyunlarının çocukların zamanı iyi kullanma, kriz çözme ve hızlı karar verme gibi olumlu etkilerinin olduğunu söyleyerek, “Oyunların fazla oynanmasıyla sosyal içe kapanma, öğrenme güçlüğü, ders başarısızlığı, şişmanlık, iskelet ve kas sisteminde bozulmalar, görme bozukluğu, epilepsi, anksiyete, depresyon, cinsel kimlik karmaşası, intihara kadar gidebilen psikiyatrik sorunlar gibi olumsuz etkilere neden olabilir” uyarısında bulundu.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Mehmet Süleyman oyunların olumsuz etkilerine dikkat çekti.

9 ila 16 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Mavi Balina oyunu daha çok ergenlik öncesi çocukları ve ergen gençleri hedef alıyor diyen Dr. Atabek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna davet etmeye çalışıyorlar. Oynayanlardan 50 günlük sürede çoğu şiddet içeren 50 talimat yerine getirmesini istiyorlar. Belli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli müzik dinlenmesi, kol ve bacakların kesilmesi gibi aşamalar oyunda yer alıyor. Oyuncu her geçen gün oyundaki rolüne kendini kaptırıyor ve özdeşim kurabiliyor, kendini oyundaki rolü ile aynı kişi gibi değerlendirebiliyor. Oyunun hedef kitlesi olan dokuz ile onaltı yaş arası çocuklar oyundan daha çok etkilenebiliyorlar. 50. günün sonunda oyundaki kişi ile kendini aynı gören oyuncuya son aşama olarak yüksekten atlayarak ve kendini asarak intihar etme komutu veriliyor. İntihar vakaları da bu son aşamada görülüyor.”

AİLE UZMANI DA UYARDI

İletişim ve Aile içi iletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, çocuklara teknoloji yerine alternatif önerilerde bulundu. Bir kere fiziksel ve psikolojik gelişimlerini sağlıklı sürdürebilmeleri için mutlaka bir spor dalı ile uğraşmaları gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Haftada bir veya iki gün çocuğun yatkınlığına göre seçilecek spor dalı onun gelişimini desteklediği gibi, özgüven, kendini gösterme, sosyalleşme açısından da çok yararlı. Yine çocuğun yönelimine göre, bir sanat dalı ile ilgilenmesi de iyi bir seçenek. Resim, müzik, seramik vb. sanat dalı seçenekleri de düşünülebilir. Bu şekilde çocuk, farklı bir ortamda, kendini geliştirirken, bilgi edinirken, bir yandan da teknolojik ortamdan uzak kalır” tavsiyesinde bulundu.

İletişim ve Aile içi iletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, çocuklara alternatif önerilerde bulundu.

KOMUT VEREN OYUNLARA DİKKAT

Son dönemde ortaya çıkan ve Challenge “Meydan Okuma” olarak nitelendirilen oyunlar için ebeveynleri İletişim ve Aile içi iletişim Uzmanı Erdoğan, Çocuğun normal zamanda asla yapmaması gereken, kendisini fiziki ve ruhsal olarak tehlikeye sokacağı komutlar içeren oyunlara son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

TÜKETİCİ DERNEKLERE ŞİKAYET YAĞIYOR

Çocukları içine çeken bu kabustan kurtulmak isteyen aileler, son çare olarak Tüketici Dernekleri’nin kapısını çalmaya başladı. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) Genel Başkanı Nejdet Filizoğlu, “Bu oyunları uluslararası alanda yayanlar, bu oyunların diğer versiyonlarında topluma zarar verme, terörist yetiştirme ve hatta canlı bomba yetiştirmede de kullanabilirler” dedi.

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Filizoğlu, ailelerden çok sayıda şikayet geldiğini söyledi.

Ailelerin bu tür oyunların yasaklanması için kendileri de ulaştığını aktaran Filizoğlu, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bu konudaki çalışmalarını hızlandırmasını gerektiğini söyledi.