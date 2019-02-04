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NASA yöneticisinden ortalığı karıştıracak uzaylı itirafı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamalar ile yeni bir tartışmaya start verdi.

NASA yöneticisinden ortalığı karıştıracak uzaylı itirafı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamalar ile yeni bir tartışmaya start verdi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:44
NASA yöneticisinden ortalığı karıştıracak uzaylı itirafı

İnsanoğlunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan ‘evrende yalnız mıyız?' NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen'in açıklamaları ile bir kez daha gündemde.  Zira Boston Üniversitesi’nde katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulunan Zurbuchen’a göre uzaylıların var olma ihtimali sandığımızdan çok daha yüksek bir ihtimal.

Zurbuchen, Dünya dışında bir galakside daha gelişmiş bir canlı formunun olabileceğinin de atını çiziyor.

DÜNYA DIŞI YAŞAM VAR?

“Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk.

YÜKSEK OLASILIK

Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek.” sözlerini kullandı.

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