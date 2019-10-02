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NASA: İnsanlık buna hazır değil...

NASA: İnsanlık buna hazır değil...

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:18
NASA: İnsanlık buna hazır değil...

Uzaylılar gerçek mi? NASA’dan açıklama: İnsanlık öğrenmeye hazır değil!

NASA tarafından yürütülen Mars 2020 projesi, olası bir durumda kızıl gezegende yaşamaya başlanılabilir mi sorusuna cevap aramaya çalışıyor. Mars'ta yaşamla ilgili çalışmalar yapmaya başlayan NASA'dan bir yetkili, "Mars'ta yaşam bulunsa insanlık bu geçişe psikolojik olarak hazır mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Kafalar karıştı...

Bundan milyarlarca yıl önce şu anki kurak ve çorak hâlinden farklı bir hâldeyken yaşamın olduğuna inanılan Mars üzerinde, NASA’dan bilim insanları çeşitli araçlarla araştırmalar yaptılar. Telegraph’a açıklama yapan NASA yetkilisi Jim Green, Mars’ta insanların yaşaması konusunda şaşırtan açıklamalar yaptı.

MARS’TA YAŞAMIN KANITLANMASINA HAZIR MIYIZ?

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Mars’ta bir zamanlar yaşam varsa bunun kalıntıları araçlarla toplanıp araştırılacak. Green, röportajında ​​“Proje, devrim niteliğinde olacak. Bu insanlığa tamamen yeni bir bakış açısı kazandıracak. Sonuçlara hazır olduğumuzu sanmıyorum. Hazır değiliz” cümlelerini kullandı. Green, geçmiş veya şimdiki Mars yaşamının izlerini bulmanın, cevaplamaya hazır olmadığımız sayısız yeni soruyu açığa çıkaracağını savunuyor.

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KAOS ÇIKABİLİR

Birçok topluluk uzaylıları reddediyor. Bunun ortaya çıkması demek, toplumlarda çatışmalara ve karışıklıklara yol açılması demek olabilir. Green de bunları düşünerek henüz insanlığın böyle bir kanıta hazır olmadığını savunuyor.

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