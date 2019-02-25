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Merakla bekleniyordu! Ve satışa çıktı

Merakla bekleniyordu! Ve satışa çıktı

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:47
Merakla bekleniyordu! Ve satışa çıktı

Huawei yeni katlanabilir telefonu Mate X'i satışa çıkardı

Huawei, yeni 5G'yi destekleyen katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i satışa çıkardı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate X, katlanabilir Full  View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir  arayüzü birleştirdi.

Huawei Mate X, ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek  bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve  katlanabilir akıllı telefon, Blue Wave rengiyle kullanıcılara sunuldu.

Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve 5G modem çip seti Balong  5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir  arayüz modu sunmak üzere bir araya getirildi. Güç düğmesi üzerinde entegre  bulunan parmak izi okuyucu ile Huawei Mate X, tek harekette aktif hale geliyor.  Huawei Mate X, katlandığında 17 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Akıllı telefonun katlanabilir tasarımla birlikte kamera sistemi, hem  ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasıyla fotoğrafçılıkta yeni bir  deneyim sunuyor.

Ayrıca Huawei SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500 mAh  pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere Huawei  Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü  bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile hızlı şarj olabiliyor.

Son Güncelleme: 25.02.2019 09:50
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