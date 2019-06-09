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Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi belli oldu!

Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi belli oldu!

09 Haziran 2019 Pazar 14:52
Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi belli oldu!

2019 yılına damgasını vuran cihazlardan olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar tüketiciler tarafından merakla bekleniyor. Samsung tarafından geliştirilen Galaxy Fold’un ilk örnekleri ise geçtiğimiz aylarda basına sunulmuştu. Yapılan son açıklamaların ardından Galaxy Fold'un çıkış tarihi de ortaya çıktı.

Samsung'un merakla beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold çıkış tarihi hakkında yepyeni iddialar ortaya atıldı. ShiftDelete’de yer alan habere göre, katlanabilir ekranlı akıllı telefon için Samsung cephesinden yeni bir bilgi geldi. Ekran filmi sorununu ve menteşe sistemindeki sorunları gideren Samsung, cihazın satışa çıkmaya hazır hale geldiğini belirtiyor.

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2 AY İÇİNDE ÇIKIYOR!

Her ne kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy Fold Haziran veya Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak. Resmi açıklamanın ise çok yakında yapılacağı iddia ediliyor.

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