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Macbook kullanıcılarına kritik uyarı

Siber güvenlik uzmanları, macOS işletim sistemi kullanıcılarının karşılaştığı en yaygın siber tehditin "Shlayer" yazılımı olduğunu tespit etti

Macbook kullanıcılarına kritik uyarı

Siber güvenlik uzmanları, macOS işletim sistemi kullanıcılarının karşılaştığı en yaygın siber tehditin "Shlayer" yazılımı olduğunu tespit etti

26 Ocak 2020 Pazar 21:32
Macbook kullanıcılarına kritik uyarı

Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, Mac işletim sistemi için Kaspersky çözümlerini kullanan her on cihazdan birinde görülen Shlayer yazılımı, akıllı bir dağıtım sistemiyle yayılıyor ve bir iş ortağı ağından, eğlence sitelerinden bulaşabiliyor. MacOS genellikle daha güvenli bir sistem olarak kabul edilse de siber suçlular bu sistemi kullananlardan da faydalanmak için şanslarını deniyor. Kaspersky istatistiklerine göre 2019'un en yaygın macOS tehdidi olan Shlayer, özellikle reklam yazılımı konusuna odaklanıyor. Bu yazılımlar yasa dışı reklamlar göstererek, tarayıcı sorgularını toplayıp daha da fazla reklama yönlendiren arama sonuçları gösterilmesine neden olarak kullanıcıları rahatsız ediyor.

Kaspersky ürünlerinin kurulu olduğu macOS cihazlarına yönelik Ocak-Kasım 2019 döneminde düzenlenen tüm saldırılar arasında Shlayer'ın oranı yüzde 29,29 oldu. İlk 10'da yer alan macOS tehditlerinin neredeyse tamamı da Shlayer'in kurduğu AdWare.OSX.Bnodlero, AdWare.OSX.Geonei, AdWare.OSX.Pirrit and AdWare.OSX.Cimpli gibi reklam yazılımları oldu. Bulaşma süreci genellikle işi aşamada tamamlanıyor. Öncelikle kullanıcılar Shlayer'ı kuruyor, ardından zararlı yazılım çeşitli reklam yazılımlarını indiriyor. Yazılımın cihaza bulaşması için ise kullanıcının farkında olmadan zararlı programı indirmesi gerekiyor. 

Shlayer bir dizi dosya ortaklığı programıyla web sitelerine para kazandırma yöntemi olarak sunuluyor. Amerikalı kullanıcıların yaptığı indirme başına yüksek ücret teklif ediliyor. Bu şekilde, binden fazla "ortak site" Shlayer'ın yayılmasını sağlıyor.

YouTube gibi milyonlarca kişinin takip ettiği büyük platformlarda da zararlı bağlantılar video açıklamalarına eklenirken, Wikipedia'da ise bu tür bağlantılar makale referansları arasına gizleniyor. Bu bağlantılar da sahte Adobe Flash güncelleme sayfasına yönlendiriyor. Bu bağlantılara tıklayan kullanıcılar ayrıca Shlayer indirme sayfalarına yönlendiriliyor. Kaspersky kullanıcıları ayrıca pek çok yasal web sitesi içerisine yerleştirilmiş, zararlı kod içeren 700'den fazla siteye yönlendiren çok sayıda bağlantı tespit etti.

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Bu sitelerin neredeyse tamamı, İngilizce içerikli sahte bir Flash Player sayfasına yönlendiriyor. Bu durum, yazılımdan en çok etkilenen ülkelerin sırasıyla ABD (yüzde 31), Almanya (yüzde 14), Fransa (yüzde 10) ve İngiltere (yüzde 10) olmasıyla da örtüşüyor.

"YASA DIŞI REKLAMLARA ODAKLANIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Analisti Anton Ivanov, macOS platformunun siber suçlular için iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcıları kandırmak için sürekli yeni yollar aranıyor ve zararlı yazılımları yaymak amacıyla sosyal mühendislik yöntemlerine başvuruluyor. Bu vaka, tehditlerin yasal sitelerde bile yer alabileceğini gösteriyor. macOS kullanıcılarının şansına, bu platformu hedef alan en yaygın tehdit, finansal verileri çalmak gibi çok daha tehlikeli amaçlar yerine yalnızca yasa dışı reklamlara odaklanıyor. İyi bir internet güvenliği çözümü kullanıcıları bunun gibi tehditlerden koruyabilir ve internette arama yapma deneyimini daha güvenli ve keyifli hale getirebilir."

Anahtar Kelimeler:
MacbookMacbook Kullanıcılarına Kritik UyarıShlayer
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