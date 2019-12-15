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Kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştürüyor

Japonya’nın başkenti Tokya’da düzenlenen lansman ile 4'üncü nesil robo-iskelet Skeletonics Arrive görücüye çıkarıldı

Kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştürüyor

Japonya’nın başkenti Tokya’da düzenlenen lansman ile 4'üncü nesil robo-iskelet Skeletonics Arrive görücüye çıkarıldı

15 Aralık 2019 Pazar 16:17
Kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştürüyor

Kullanıcısını iki buçuk metrelik bir robota dönüştüren robo-iskeletten yeni görüntüler geldi. Japonaya'da üretilen Skeletonics Arrive isimli model 40 kilo ağırlığa sahip. 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Tokyo merkezli şirketin ürettiği 4'üncü nesil robo-iskelet olan Skeletonics Arrive'ın fiyatı ise 10 milyon Yen yani yaklaşık 535 bin TL. 

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Ancak Skeletonics Arrive'ı kullanmak için bu ücreti ödemek yeterli değil. Robo-iskeleti kullanmak isteyen kişiler önceden özel bir eğitimden geçirilecek. 

Tek şarj ile en fazla 1 saat boyunca kullanılabilen model şimdilik eğlence sektörü için hizmet verecek. 

Ancak uzmanlar bu teknolojinin önümüzdeki dönemde insanlar tarafından yapılamayan ağır fiziksel güç isteyen görevlerde de kullanılabileceği görüşünde. 

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