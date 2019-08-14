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Kızıl Gezegen’de keşif ilginçleşiyor… Mars’ta dünya dışı yaşam kanıtlanmak üzere

NASA'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla birlikte Mars'ta metan gazı kalıntılarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Son yapılan araştırmalar da eklenince Mars'taki metan gazı kalıntılarının biyolojik nedenlerle oluşmuş olabileceği ihtimali arttı. Sonuçlar kesin olmasa da dünya dışı yaşam kanıtlanmak üzere olabilir...

Kızıl Gezegen’de keşif ilginçleşiyor… Mars’ta dünya dışı yaşam kanıtlanmak üzere

NASA'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla birlikte Mars'ta metan gazı kalıntılarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Son yapılan araştırmalar da eklenince Mars'taki metan gazı kalıntılarının biyolojik nedenlerle oluşmuş olabileceği ihtimali arttı. Sonuçlar kesin olmasa da dünya dışı yaşam kanıtlanmak üzere olabilir...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
Kızıl Gezegen’de keşif ilginçleşiyor… Mars’ta dünya dışı yaşam kanıtlanmak üzere

NASA, geçtiğimiz Haziran ayında Kızıl Gezegen Mars'ta metan gazı kalıntıları bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. BGR’dan Mike Wehner tarafından aktarılan habere göre metan gazının nereden geldiğini bulmak isteyen araştırmacılar, Newcastle Üniversitesi öncülüğünde çalışmalarını sürdürdü. Araştırmaların sonucuna göre Mars’taki metan, gezegende hayatın var olduğunun kesin bir kanıtı olarak görülemez ancak hayatın var olduğunu kanıtlama yolunda büyük bir ipucu olabilir.

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MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLERE UYMUYOR

Araştırmacılar Mars’ta ne kadar erozyon gerçekleştiğini hesaplamaya çalıştılar ve bunu geçmişteki mevsimsel değişikliklerde ortaya çıkan metan gazı seviyesiyle eşleştirdiler. Scientific Reports'da yayımlanan bildiriye göre keşfedilen metan gazı kalıntılarının, kayaların parçalara ayrılması ve gazı havaya bırakması sonucu oluşması pek olası değil. Yani kalıntılar, rüzgar kaynaklı bir olaydan dolayı meydana gelmedi.

JEOLOJİK KAYNAKLI DEĞİL

Araştırmalar metan gazının jeolojik kaynaklı olmadığını ortaya koyarken henüz biyolojik bir kaynaktan geldiğini de kanıtlayamadı. Bu noktada araştırmalar sürüyor ve dünya dışı yaşamın kanıtlanmasına gittikçe yaklaşılıyor.

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