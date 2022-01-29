banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Feci trafik kazası: Araç ile otobüs çarpıştı
Yine trafik kazası
Tatar: “Hiçbir şart ve koşulda Türkiye ile bağlarımız kopmayacak”
“KKTC’ye sahip çıkacağız”
Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
Gazimağusa- Lefkoşa eski anayolunda iş kazası
İş kazası!
Sallandık!
Son Dakika
Sallandık!
banner404

'İphone'un gizli tuşu'nu dünyaya duyurdu sosyal medyada viral oldu

Sosyal medya kullanıcı iPhone’daki gizli tuşu buldu. Iphone telefonlarda aslında uzun süredir olan ancak pek çok kullanıcı tarafından bilinmeyen bir özelliği 'İphone'un gizli tuşu' olarak duyuran TİKTOK kullanıcısının videosu bir milyondan fazla kez izlendi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 10:07
'İphone'un gizli tuşu'nu dünyaya duyurdu sosyal medyada viral oldu

Tekoloji devi Apple'ın ürettiği ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Iphone'ların az bilinen bir özelliğini 'Ellyawesometech' kullanıcı isimli TikTok kullanıcısı takipçilerine duyurdu. 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini iddia etti

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ
Kullanıcının 'İphone'un gizli tuşu' diye duyurduğu özellik aslında yıllardır Apple cep telefonunda bulunurken, video geniş bir kitleye bu konuda farkındalık getirdi. Söz konusu video bir milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi.

IPHONE'UN GİZLİ TUŞU 'BACK TAP'
Back Tap (Arka Tık) olarak bilinen özellik aslında insanlara telefonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bir erişilebilirlik seçeneği. Ve telefonlardaki hemen hemen her komut için kullanılabiliyor.

YAZILIMIN IOS 14 VE ÜZERİ OLMASI GEREKİYOR
Telefonda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 'arka tık' seçeneği ile telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

BACK TAP (ARKA TIK) ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Özellik, telefonun arkasındaki Apple logosunun olduğu alana iki veya üç kez dokunularak kullanılıyor. Ancak önce telefonunuzdan gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.

Özelliği kullanmak için telefonunuzda adım adım yapılması gerekenler ise şöyle:

Ayarlara girin.
Erişilebilirlik ayarlarını açın.

banner341

Dokunma ayarlarına geçin.

En alttaki ‘arkaya dokun’ seçeneğinden çift dokunma veya üç kez dokunma seçeneklerinden birini seçin

Back Tap özelliğini hangi uygulama için kullanmak istiyorsanız önünüze gelen menüden bunu seçin

PHONE'UN SON GÜNCELLEMESİNE HAMİLE ERKEK EMOJİSİ DAMGA VURDU
Öte yandan iPhone için sunulan iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma başlanacağı açıklandı. Apple'ın duyurduğu emojiler arasında en çok dikkat çeken ise hamile erkek oldu.

Apple'dan yapılan açıklamada yeni emojinin dolu bir mideyi göstermekte kullanılabileceği açıklandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanların akıllarını okuyabilen robot tasarladılar
İnsanların akıllarını okuyabilen robot tasarladılar
Bilim insanlarından göktaşı uyarısı: 13 Nisan 2029’a dikkat
Bilim insanlarından göktaşı uyarısı: 13 Nisan 2029’a dikkat
Antarktika’da beklenmedik keşif: Yaşam formları bulundu
Antarktika’da beklenmedik keşif: Yaşam formları bulundu
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek
Bilim insanlarından müthiş keşif: Kötü anılar silinebilir
Bilim insanlarından müthiş keşif: Kötü anılar silinebilir
WhatsApp bazı telefonlarda çalışmayacak!
WhatsApp bazı telefonlarda çalışmayacak!
Boston Dynamics’in robotları her geçen gün akıllanıyor
Boston Dynamics’in robotları her geçen gün akıllanıyor
iPhone 13'te sürpriz özellik! Hat olmadan sesli görüşme yapılabilecek
iPhone 13'te sürpriz özellik! Hat olmadan sesli görüşme yapılabilecek
İnsan yaşamına uygun yeni bir gezegen türü bulundu
İnsan yaşamına uygun yeni bir gezegen türü bulundu
İnsanların Mars'a gitmesi için en uygun zaman belirlendi!
İnsanların Mars'a gitmesi için en uygun zaman belirlendi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim