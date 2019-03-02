Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
352 bin 960 TL'yi cebe attı
352 BİN 960 TL'Yİ CEBE...
banner282
Flaş Haber
Polisten sürücülere uyarı
Kapat

iPhone ile çekilen ‘en iyi 10 fotoğraf’

Apple iPhone ile çekilen en iyi 10 fotoğrafı seçti. Almanya'dan, Singapur'a kadar dünya genelinden pek çok insan yarışmaya katıldı. İşte iPhone ile çekilen en iyi 10 fotoğraf...

iPhone ile çekilen ‘en iyi 10 fotoğraf’

Apple iPhone ile çekilen en iyi 10 fotoğrafı seçti. Almanya'dan, Singapur'a kadar dünya genelinden pek çok insan yarışmaya katıldı. İşte iPhone ile çekilen en iyi 10 fotoğraf...

02 Mart 2019 Cumartesi 15:42
iPhone ile çekilen ‘en iyi 10 fotoğraf’

Apple'ın düzenlediği ‘Shot on iPhone Challenge'da (iPhone'la çek yarışması) kazananlar açıklandı. Dünyanın dört bir yanından sadece iPhone ile seçilen 10 fotoğraf Singapur, Almanya, Beyaz Rusya, İsrail ve ABD gibi birçok ülkeden fotoğrafçıların imzasını taşıyor. Seçilen fotoğraflar Apple'ın reklam panolarında yer alacak. Yarışmaya katılan fotoğraflar iPhone 7 ve Xs Max arasındaki modellerle çekildi.

İşte yarışmada seçilen fotoğraflar:


Alex Jiang (ABD), iPhone XS Max


Andrew Griswold (ABD), iPhone XS


Bernard Antolin (ABD), iPhone XS Max


Blake Marvin (ABD), iPhone XS Max


Darren Soh (Singapur), iPhone XS Max


Dina Alfasi (İsrail), iPhone X


Elizabeth Scarrott (ABD), iPhone 8 Plus


LieAdi Darmawan (ABD), iPhone XS


Nikita Yarosh (Beyaz Rusya), iPhone 7


Robert Glaser (Almanya), iPhone 7

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019'da sizi bekleyen son teknoloji ürünü 9 cihaz
2019'da sizi bekleyen son teknoloji ürünü 9 cihaz
Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı
Galaxy Fold ile kulaklık girişi kaldırıldı
Merakla bekleniyordu! Ve satışa çıktı
Merakla bekleniyordu! Ve satışa çıktı
Bilim insanlarından büyük adım
Bilim insanlarından büyük adım
Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu!
Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu!
Samsung, katlanabilir Galaxy Fold telefonunu tanıttı
Samsung, katlanabilir Galaxy Fold telefonunu tanıttı
Tehlikeli bulunan yapay zeka programı GPT-2 askıya alındı
Tehlikeli bulunan yapay zeka programı GPT-2 askıya alındı
WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı
WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı
Sonunda bunu da yaptılar! Bilim insanlarından heyecanlandıran proje
Sonunda bunu da yaptılar! Bilim insanlarından heyecanlandıran proje
Android telefonları bekleyen büyük tehlike
Android telefonları bekleyen büyük tehlike

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim