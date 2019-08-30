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iPhone 11 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 11’in tanıtım tarihini açıkladı!

iPhone 11 yola çıktı ve tanıtım tarihi yaklaşıyor. Merakla beklenen Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı etkinlik, tahmin edildiği üzere Eylül ayında gerçekleştirilecek. Apple ürünlerinin tanıtılacağı törenin 10 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

iPhone 11 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 11’in tanıtım tarihini açıkladı!

iPhone 11 yola çıktı ve tanıtım tarihi yaklaşıyor. Merakla beklenen Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı etkinlik, tahmin edildiği üzere Eylül ayında gerçekleştirilecek. Apple ürünlerinin tanıtılacağı törenin 10 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:07
iPhone 11 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 11’in tanıtım tarihini açıkladı!

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonları uzun bir süredir merak ediliyor. Apple’ın iPhone 11 olacağı tahmin edilen yeni nesil iPhone modelinin de 10 Eylül’de dünyaya duyurulacağı açıklandı. Apple ürünlerini yakından takip eden sektör temsilcileri eylül ayında yapılacak törende ekran boyutu 5.4, 6.1 ve 6.7 inç olan 3 farklı iPhone modelinin tanıtılacağını belirtiyor. Ekranı geniş olan modeller iPhone Pro ya da iPhone Pro Max olarak adlandırılacak. Ayrıca Pro modellerin yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekebilen üçüncü bir kamerayla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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BİRÇOK YENİ APPLE GELİYOR

Apple'ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı günü TSİ 20:00 işaret ediliyor. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch'da sahneye çıkacak.

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