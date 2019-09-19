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İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?

Apple'ın iPhone 11 modellerinin tanıtımında duyurduğu İOS 13 bugün kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. iOS 13’ün Türkiye için çıkış saati de açıklandı. iOS 13 ile gelen yeni özellikler arasında karanlık mod, yeni fotoğraf sekmesi bulunuyor. Peki, İOS 13 hangi modellere gelecek? İşte İOS 13 ile gelecek tüm yeni özellikler...

İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?

Apple'ın iPhone 11 modellerinin tanıtımında duyurduğu İOS 13 bugün kullanıcılarla buluşmaya başlıyor. iOS 13’ün Türkiye için çıkış saati de açıklandı. iOS 13 ile gelen yeni özellikler arasında karanlık mod, yeni fotoğraf sekmesi bulunuyor. Peki, İOS 13 hangi modellere gelecek? İşte İOS 13 ile gelecek tüm yeni özellikler...

19 Eylül 2019 Perşembe 23:33
İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 13 desteğini yayınlayacak. Apple 2016’dan önce çıkan modellere iOS 13’ü desteklemeyecek. İOS 13 ile uygulamaların görünümünde, gizliliğin sağlanmasında, fotoğraf ayarlarında yenilikler yapılıyor. Güncelleme ülkemizde 20.00’da kullanıma girecek.İşte İOS 13 hakkında merak edilen detaylar…

HANGİ iPHONE MODELLERİNE iOS 13 GÜNCELLEMESİ GELECEK?

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus model telefonlar İOS 13’ü destekliyor. iPhone 6, iPhone 5S, iPhone SE ise desteklemiyor.

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iOS 13 ÖZELLİKLERİ

 iOS 13 özellikleri arasında karanlık mod bulunuyor. Yeni Koyu Mod, iOS'e ve uygulamalara muhteşem bir koyu renk düzeni kazandırıyor. Loş ışıklı ortamlar için mükemmel olan Koyu Mod, gözlerinizi fazla yormuyor ve etrafınızdakileri rahatsız etmiyor.

 Yeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar'da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler'de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar'da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar'da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.

 Yeni güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise Portre Işığı'nın yoğunluğunu ayarlama oldu.

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