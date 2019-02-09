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iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı!

Apple, 7 Şubat 2019 günü yeni güncellemesi iOS 12.1.4'ü yayınladı. Güncellemeyle neler geliyor? İşte cevabı.

iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı!

Apple, 7 Şubat 2019 günü yeni güncellemesi iOS 12.1.4'ü yayınladı. Güncellemeyle neler geliyor? İşte cevabı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:08
iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı!

iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı. FaceTime güvenlik açığı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Apple, bu güncelleme sorunu ortadan kaldırmışa benziyor. Hatırlanacağı üzere FaceTime'dan arama alan kullanıcılar, bu aramalara cevap vermeseler dahi arama sırasında mikrofon devreye girdiğinden sesleri karşı tarafa ulaşıyordu. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte elini çabuk tutan Apple, iOS 12.1.4 güncellemesini beklenenden çok daha önce yayınladı. 

Ancak güncelleme ile yapılan tek değişiklik bu değildi elbette. Yaşanan batarya sorununu ortadan kaldırması bir yana minör bazı güncelleştirmeler de yapan iOS 12.1.4 sürümünde telefonların stabil çalışmasını engelleyen bazı teknik sorunlar giderilirken, performans iyileştirmeleri de söz konusu.

Güncellemeyi Ayarlar>Genel altından yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de dosyayı indirebilirsiniz. 

iOS 12.1.4 güncellemesini indirebilecek Apple cihazları ise şöyle:

iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPadAir, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPod Touch 6. jenerasyon.

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