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Instagram’dan yeni özellik!

Instagram, kullanıcılarına sahte içerikleri işaretleme işlevi sunacak

Instagram’dan yeni özellik!

Instagram, kullanıcılarına sahte içerikleri işaretleme işlevi sunacak

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:09
Instagram’dan yeni özellik!

Sosyal medya platformu Instagram’ın, kullanıcılarına şüpheli içerikleri ‘sahte’ olarak işaretleyerek bildirebilmesi için yeni bir işlev sunacağı öğrenildi.Poynter sitesinin aktardığına göre Instagram, kullanıcılarına şüphelendikleri içerikleri ‘uygunsuz’ ya da ‘sahte’ olarak işaretleyerek bildirebilmesi için yeni bir işlev sunmaya hazırlanıyor.

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Habere göre Instagram kullanıcıları, şüpheli içeriklerle ilgili sinyal vermeleri için aldıkları mesajın sağ üst köşesindeki 3 noktaya tıklaması ve içeriği ‘uygunsuz’ ya da ‘sahte’ olarak işaretlemeleri yeterli olacak.

İçeriğe, Instagram ekibi tarafından yapılan kontrolden sonra resmen ‘sahte’ statüsü verilecek.

Instagram yetkilisi Stephanie Otway, bu şekilde işaretlenen içeriğin platformdan tamamen kaldırılmayacağını, fakat gerekli hashtag’ler vasıtasıyla yayılmasının engelleneceğini açıkladı.

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