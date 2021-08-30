İnsan yaşamına uygun yeni bir gezegen türü bulundu

Bilim insanları Dünya’ya benzer, insanların yaşayabileceği yeni gezegen arayışlarına devam ediyorlar. Son olarak The Astrophysical Journal’da yayınlanan yeni bir araştırmada, Neptün benzeri gezegen türünün yaşam için uygun olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar; Dünya ve Neptün’ün bir bebeği olsaydı Hyecan gibi olurdu diyerek, yeni gezegenin benzerliğine dikkat çekiyorlar. Araştırma; Hycean gezegenlerinin büyük ve çok sıcak olduğunu, hidrojenle dolu atmosfere sahip olduklarını ve gezegenin devasa bir okyanusla kaplı olduklarını belirtiyor.

NEPTÜN’E BENZİYOR

Yeni makale, Hycean gezegenlerinin potansiyel olarak yaşanabilir olduğunu ve okyanuslarda mikrobiyal yaşamın, hatta daha karmaşık yaşam biçimlerinin var olabileceğini teorize ediyor. Ayrıca Cambridge Astronomi Enstitüsü’nden Nikku Madhusudhan liderliğindeki araştırmacılar, astronomların bu dünyaları incelerken aramaları gereken bir dizi biyo-imza ve yakınlardaki umut verici Hycean adaylarının bir listesini de sıraladılar.

Hidrojen ve okyanus sözcüklerinden Hyecan terimini üreten Madhusudhan, K2-18b olarak bilinen potansiyel olarak yaşanabilir bir mini Neptün üzerinde çalışırken bu fikre kapıldığını anlatıyor. Madhusudhan ve meslektaşları, genel olarak mini Neptünlerin ya da en azından belirli bir mini Neptün alt türünün yaşanabilir potansiyelini keşfetmek için daha kapsamlı bir araştırmaya girişmişler.

1990’lardan bu yana binlerce ötegezegen tespit edildi. Yeni çalışma için araştırmacılar, Neptün’den daha küçük ama Dünya’nın yaklaşık 1,6 katı olan mini Neptünlere odaklandılar.

NEDEN YAŞAMA UYGUN?

Hycean dünyalarındaki hangi özelliklerin yaşanabilirliğe uygun olduğu sorulduğunda, Madhusudhan, yüzeyin okyanusla kaplı olduğu için Dünya benzeri zengin bir atmosferden söz edilebileceğini söylüyor.

Madhusudhan, Hycean dünyalarının çeşitli yıldız türleri etrafında var olabileceğini belirtiyor. Hycean okyanuslarında yaşamın var olabileceği derinlik, belirli yüzey koşullarına bağlı, ancak araştırmacılar, bazı durumlarda yaşamın Dünya’nın okyanus tabanından daha derinde var olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Hycean dünyaları Samanyolu’nda çok yaygın, bu da yaşanabilir ötegezegenlerin önceden düşünülenden çok daha fazla olabileceği anlamına geliyor.