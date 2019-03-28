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İnsan ömrü 1000 yıl olabilir!

İnsan ömrü 1000 yıl olabilir!

28 Mart 2019 Perşembe 18:30
İnsan ömrü 1000 yıl olabilir!

Yenileyici tıp üzerine çalışan ve insan ömrünü uzatmak adına çalışmalar yapan bilim insanı Aubrey De Grey, gelecekte gerçekleşecek biyoteknolojik gelişmelerle insan ömrünün 1000 yıla çıkarılabileceğinin mümkün olduğu görüşünde. Ayrıntılar haberimizde.

İnsan ömrünü uzatmayı amaçlayan bu tartışmalı alanda her geçen gün daha fazla uzman kaçınılmaz son olan ölümü geciktirmenin yollarını arıyor. Aubrey De Grey de onlardan biri.

İnsan ömrünü uzatmak adına çalışmalar yapan bilimci Aubrey De Grey, her geçen gün daha da geliştirilen biyoteknolojiler sayesinde bugün hayatta olan bazı insanların dahi 1000 yaşına kadar yaşamasının mümkün olacağı görüşünde. Silikon Vadisi'nde insan ömrünü teknolojik imkanları kullanarak uzatmak için çalışan bilimcilerden sadece biri olan De Grey, The Week'e "Bu iddianın bu kadar garip karşılanması bana çok ilginç geliyor." diye konuştu.

Bu tartışmalı alanda çalışmalar gerçekleştirmeye devam eden uzmanlardan biri de Kore'li Joon Yun isimli doktor. The Week, Yun'un bir hayvanın kalbini sağlıklı tutarak o hayvanın ömrünü yüzde 50 oranında artırabilen iki kişiye 500 bin Dolar ödül vereceğini açıkladığını söylüyor. Yun, 20 yaşındaki insanların ölüm oranının binde bir olduğunu belirtiyor ve bu çıkarımdan yola çıkarak, eğer bir insanın 20 yaşındaki fiziksel özellikleri korunabilinir ise yaklaşık 1000 yıl yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ediyor.

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