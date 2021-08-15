İlk akıllı telefon: Nokia 9000 Communicator piyasayı alt üst edeli 25 yıl oldu

Nokia 9000 Communicator modeli cep telefonları, henüz 'akıllı telefon' tabiri bile kullanılmadan önce, 1996'da bugün piyasaya sürüldü.

CeBIT 1996 fuarında Almanya'nın Hanover kentinde ilk kez kullanıcıların beğenisine sunulan Nokia 9000 Communicator, 15 Ağustos 1996'da kullanıma girdi.

"Cebinizdeki ofisiniz" sloganıyla çıkan telefon, IBM Simon ve HP OmniGo 700LX modellerinin arasına katılarak türünün öncülerinden birisi oldu.

Blackberry telefonlar ve ardından da Apple'ın iPhone'ları çıkana kadar geçen 10 yıllık süre boyunca, akıllı telefonlar Nokia'nın modelinden esinlendi.

Küçük bir dizüstü bilgisayar gibi açılan klavyeli telefon, siyah-beyaz bir ekrana sahip ve 11,5 santimetre büyüklüğündeydi.