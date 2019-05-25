banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Lefkoşa'da intihar
LEFKOŞA’DA İNTİHAR
Polisten Merkezi Cezaevindeki ölümle ilgili açıklama
POLİSTEN AÇIKLAMA
Ani ölüm: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM: 27 YAŞINDAKİ GENÇ...
Çaldıkları kıyafeti giyemeden yakalandılar
ÇALDIKLARI KIYAFETİ GİYEMEDEN YAKALANDILAR
banner307

Huawei telefonlar hafıza kartı krizi yaşacayacak!

Huawei'nin üzerindeki ABD baskısı ciddi boyutlara ulaştı ve Huawei'nin çalıştığı şirketlerden bir bir anlaşma iptali haberleri geliyor. Son gelişmelere göre Huawei, artık ürünlerine MicroSD kart yuvası da ekleyemeyecek.

Huawei telefonlar hafıza kartı krizi yaşacayacak!

Huawei'nin üzerindeki ABD baskısı ciddi boyutlara ulaştı ve Huawei'nin çalıştığı şirketlerden bir bir anlaşma iptali haberleri geliyor. Son gelişmelere göre Huawei, artık ürünlerine MicroSD kart yuvası da ekleyemeyecek.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:43
Huawei telefonlar hafıza kartı krizi yaşacayacak!

ABD’nin aldığı yaptırım kararı Huawei’ye darbe üzerine darbe vuruyor. Huawei ürünlerinde güncel Android işletim sistemi bulunmayacak, Intel, Qualcomm ya da ARM işlemciler kullanılmayacak. Son bilgilere göre Huawei cihazlarda microSD kart yuvası da olmayacak.

banner317
YAPTIRIMLAR HAFIZA KARTI KONUSUNU NEDEN ETKİLİYOR?

SD Association Kaliforniya’da kurulduğu için söz konusu durum doğrudan Huawei’yi etkiliyor. ABD'nin Huawei'ye karşı uyguladığı yasaklar direkt olarak SD Birliği'ni de etkiliyor. ABD, Huawei yaptırımlarını sonlandırana kadar Huawei telefonlarda SD kart yuvası göremeyeceğiz. Huawei bu noktada farklı çözümler üretmeye çalışacak gibi görünüyor. Farklı bir hafıza kartı sistemi ya da kapsamlı bir dahili hafıza bu sorunu çözmek konusunda yeterli olabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi!
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi!
WhatsApp'tan iki yeni özellik!
WhatsApp'tan iki yeni özellik!
Kargoları robotlar taşıyacak
Kargoları robotlar taşıyacak
Samsung Galaxy Note 10 Render görüntüleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note 10 Render görüntüleri ortaya çıktı!
Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor
Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor
PUBG LITE Türkiye tarihi belli oldu
PUBG LITE Türkiye tarihi belli oldu
Elon Musk uzaydan internet projesini hayata geçiriyor
Elon Musk uzaydan internet projesini hayata geçiriyor
Google'dan herkesin işine yarayacak servis
Google'dan herkesin işine yarayacak servis
Şifrenizi böyle çözüyorlar, parmak ısınıza dikkat!
Şifrenizi böyle çözüyorlar, parmak ısınıza dikkat!
Fortnite için yeni güncelleme yayında!
Fortnite için yeni güncelleme yayında!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim