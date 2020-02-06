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Huawei P40'ın çift ön kameralı ve şelale ekranlı tasarımı paylaşıldı

Telefon, önümüzdeki ay tanıtılacak

Huawei P40'ın çift ön kameralı ve şelale ekranlı tasarımı paylaşıldı

Telefon, önümüzdeki ay tanıtılacak

06 Şubat 2020 Perşembe 20:38
Huawei P40'ın çift ön kameralı ve şelale ekranlı tasarımı paylaşıldı

Huawei'in önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikle duyuracağı P40’ın ön kamera tasarımının fotoğrafını çevrimiçi olarak paylaşıldı.

Webtekno'nun haberine göre; Huawei, P40’ı önümüzdeki ay Paris’te düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracak. Tanıtıma daha haftalar varken P40 hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Çin’in sosyal medya ağı olan Weibo’da ortaya çıkan bir fotoğrafta P40’ın ekran ve ön kamera tasarımları ortaya çıktı. 

Weibo’da yayınlanan Huawei P40 paylaşımına göre; telefon ekranının sol üst köşesinde çift kamera olacak. P40’ın ikili ön kamera kurulumu, hap şeklinde bir deliğin içinde görünüyor. Telefonun üst ve alt çerçeveleri fotoğrafta çok iyi görünmüyor. Cihazın Mate 30 Pro gibi şelale ekrana sahip olacağı görülebiliyor.

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Huawei P40 hakkında daha önce ortaya çıkan bilgiler, telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6.57 inç 2K kavisli OLED ekrana sahip olacağını gösteriyordu. P40, Kirin 990 işlemci ve Balong 500 5G modemi bünyesinde barındıracak. 

Telefonun Sony tarafından özel olarak üretilen 52MP’lik ana kamerasına, 20MP ultra geniş açılı lens ve 12MP telefoto lens eşlik edecek. Huawei’nin yeni amiral gemisinin 5.500mAh kapasiteli bataryası da 50W hızlı şarj desteği ile 45 dakikada şarj olacak. 

Huawei P40 ile ilgili belki de en fazla merak edilen bilgi ise cihazın işletim sistemi olacak. Bizzat Huawei yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre cihazın HarmonyOS ile gelme ihtimali bulunuyor.

Son Güncelleme: 07.02.2020 00:00
Anahtar Kelimeler:
Huawei P40şelale Ekran
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