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Huawei'nin yeni P30 serisi hangi özelliklere sahip?

Huawei'nin yeni P30 serisi hangi özelliklere sahip?

04 Mart 2019 Pazartesi 08:31
Huawei'nin yeni P30 serisi hangi özelliklere sahip?

Apple ve Samsung gibi dünya devlerine meydan okuyarak akıllı telefon piyasasında önemli bir pay kazanmayı başaran Çinli Huawei markasının yeni modelleri P30 ve P30 Pro'nun özellikleri netleşmeye başladı. 26 Mart tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te tanıtılacak yeni modellerin Samsung Galaxy S10 ve iPhone XS serileriyle yarışması bekleniyor.

4 lensli arka kamera
Huawei CEO'su Richard Yu'nun geçtiğimiz hafta Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı bir fotoğrafın altında filigran olarak 'Leica Quad Camera' ifadesinin yer aldığı görüldü.

Böylelikle yeni tanıtılacak P30 Pro'nun 4 kameraya sahip olduğu söylentileri de kesinleşmiş oldu. Özellikleri konusunda daha net bir bilgi henüz ortaya atılmasa da, kameraların 38 ila 40 megapiksel çözünürlüğü olacağı söylentiler arasında bulunuyor.

Diğer yandan serinin daha düşük özelliklere sahip olan Huawei P30 modelinde ise 4 değil 3 kameranın olacağı belirtiliyor.

10x optik yakınlaştırma
Yu'nun paylaşımında dikkat çeken bir diğer husus da fotoğrafta görülen Ay'ın büyük ve oldukça net olması. Bunun telefondaki kameraların çözünürlük kaybetmeden optik zum yapabileceği anlamına geldiği düşünülüyor.

Huawei Avrupa Genel Müdürü Walter Ji, Android Pit sitesine verdiği röportajda 10 kat optik yakınlaştırma teknolojisinin telefonlara gelebileceğini söylerken, bu özelliğin P30'da olup olmayacağı konusunda detay vermedi.

Söylentiler arasında optik zumun 5x seviyesinde olabileceği de var.

Ekran çözünürlüğü P20'den biraz daha fazla
Yeni çıkacak telefonlara ait olduğu düşünülen ve ekrana ait teknik özelliklerin belirtildiği kullanıcı profillerine (user agent profile) göre P30 ve P30 Pro'nun ekran çözünürlüğü 1080x2340 piksel olacak.

Bu çözünürlük P20'de bulunan 1080x2240'a göre biraz daha fazla olsa da Galaxy S10'daki 1440x3040 çözünürlükten çok daha düşük. Ayrıca ekranın üst kısmında, yine bir önceki modeldeki gibi damla şeklinde bir çentik olacağı düşünülüyor.

5G özelliği
Huawei P30 serisinde kullanılacak işlemcinin Kirin 980 olması beklenirken, akıllı telefonun 5G bağlantı hızına sahip olabileceği düşünülüyor.

Android 9 Pie işletim sistemi kullanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan telefonların P20 serisinin piyasa ilk çıktığındaki fiyatlara benzer bir ücretle satılacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Huawei P30
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