Herkes fiyatını merak ediyordu! Belli oldu

Apple Park'ta bu akşam düzenlenen etkinlikle yeni iPhone modelleri görücüye çıktı. Kullanıcılar Aplle'ın Youtube hesabından etkinliği canlı olarak takip edebiliyor. Bu akşam iOS 13 işletim sisteminin kullanıma sunulması ve Apple Watch'un tanıtılıyor. İşte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın özellikleri...

Apple, Türkiye saati ile bu akşam 20.00’da yeni iPhone 11’i tanıtmaya başladı. Kullanıcılar iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’ın fiyatını ve yeni özelliklerini merak ediyor.

İPHONE 11 TANITIMI CANLI İZLE

İPHONE 11, İPHONE 11 PRO VE İPHONE 11 PRO MAX FİYATI NE KADAR OLACAK?



iPhone 11: 699 Dolar

iPhone 11 Pro: 999 Dolar

iPhone Pro Max: 1099 Dolar

İOS 13 NE ZAMAN GELİYOR?

Apple yeni iOS sürümlerini genellikle Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modellerinden yaklaşık bir hafta sonra yayınlıyor. Ara sürümler ise genellikle Pazartesi veya Salı günleri yayınlanıyor. Yeni iPhone modellerinin 10 Eylül'de tanıtıldı, iOS 13'ün muhtemelen 16 Eylül Pazartesi veya 17 Eylül Salı günü akşam saatlerinde yayınlanacağını tahmin ediliyor. iPadOS işletim sisteminin de iOS 13 ile birlikte eş zamanlı yayınlanması bekleniyor.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatları. Fotoğraf: Reuters

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ

Tasarımsal olarak iPhone XR ile hemen hemen aynı görünen altı farklı renge sahip telefon, sadece arkasındaki çift kameraya ev sahipliği yapan geniş kamera modülüyle fark yaratıyor.

Telefonlar için Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz renk seçenekleri sunuluyor. Her iki kamerası da 12 megapiksel olan telefon, burada özel bir gece modu da taşıyor.

Evcil hayvanlar için yeni portre modu ve High Key Mono efektini getiren telefon, saniyede 60 kare 4K video çekebiliyor. TrueDepth kamera sistemimde güncellenmiş 12 megapiksel kamera yer alan model, ön kamerasıyla yavaş çekim video da çekebiliyor.

iPhone 11’de A13 Bionic işlemci yer alıyor. Su geçirmeyen bir gövdesi bulunan telefon, genel olarak kameraya odaklanıyor ve pazarda devrim yapmıyor.

Tüm iPhone 11 modellerinde ekranda yer alan çentik, önceki iPhone cihazlarına kıyasla biraz daha küçüldü. Böylece daha az alan kaplaması sağlandı ve kullanılabilir ekran alanı arttırılmış oldu. Yine aynı şekilde her üç iPhone'da da FaceID gibi özellikleri kullanmamızı sağlayan TrueDepth sensörleri, bu çentiğin içerisinde yer alıyor.

iPhone 11 Pro'da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. iPhone 11 Pro 5,8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ile en büyük üyesi konumunda. Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.

Arka kameradaki sensörlerin tümü 12 MP çözünürlüğe sahip. Ancak her bir sensör farklı amaçlarla kullanılıyor.

Arka kamera sensörlerinden birisi geniş açılı lense sahip. Diğer sensör ana kamera görevi görürken, üçüncüsü ise bokeh efekti için derinlik sağlamaya yarıyor.

APPLE ARCADE

Apple'ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu. 19 Eylül'de 150'den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

Reuters

APPLE TV PLUS

Şirketin Netflix'e rakip platformu Apple TV+ Kasım ayında kullanıma girecek. Platform 100 farklı ülkede kullanıma girecek. Bu platformun ABD’deki aylık ücreti de 4.99 dolar olarak açıklandı.

YENİ iPAD

Apple lansmanda 10.2 inçlik yeni iPad modelini de tanıttı. Apple 429 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunacağı iPad modeli için “Yeni iPad’imiz en çok satan PC’den daha hızlı” sözüyle oldukça iddialı bir tanıtım gerçekleştirdi.

Retine Display’e ev sahipliği yapan ürün, A10, Touch ID desteği ile gelecek ve ABD’de bugünden itibaren sipariş edilebilecek.

APPLE iPHONE 11

iPhone 11’in tanıtımına başlandı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11, 6 farklı renk ile geliyor. iPhone 11’de 2 arka kamera bulunacak.