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Henüz PlayStation 4 sistem güncellemenizi yapmadınız mi?

Henüz PlayStation 4 sistem güncellemenizi yapmadınız mi?

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:02
Henüz PlayStation 4 sistem güncellemenizi yapmadınız mi?

PlayStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesi versiyon 6.70'i bugün itibarıyla yayınlandı.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesi versiyon 6.70'i bugün itibarıyla yayınladı. 460 MB boyutundaki güncelleme şu anda indirilebilir durumda. Güncelleme yeni bir özellik getirmiyor, klasik stabilite güncellemelerinden.

Güncelleme notu şu şekilde: "Bu sistem yazılım güncellemesi sistem performansını arttırır." Buna ek olarak oyun sektörü bulut oyun servislerini kullanıma sunmak için kolları sıvadı ve bu hizmet bu alandaki çalışmalarına gün geçmeden devam ediyor.

Elbette bunda Spotify, Apple Music, Amazon Video ve Netflix gibi çevrimiçi müzik ve video yayın servislerinin oldukça popüler hale gelmesinin payı büyük.

1 – Öncelikle Google Play Store’dan Steam Link uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Henüz Beta aşamasında olan uygulamayı yükledikten sonra Bluetooth kontrolcü bağlayabilir veya doğrudan bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

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2- PlayStation 4 ile oynadığınız oyunu PC’ye aktarmak için Remote Play özelliğini aktif ediyoruz. Bunun için ilk olarak PlayStation 4 üzerinde ve daha sonrasında bilgisayarda Remote Play’i aktif hale getirmelisiniz.

PS4: PC ve Mac için uzaktan oynama talimatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

3 - Her iki tarafta Remote Play uygulamasını başlattıktan sonra, PS4 ekranı bilgisayarınızda görülecek.

4 - Android telefonunuzdan "Steam link" uygulamasını çalıştırıp oyunu başla ile devam edebilirsiniz. Oyunun büyük modda açıldığını göreceksiniz.

5 - PC' den "Alt ve Tab" tuşlarıyla ile PS4 ekranına geçiş yapınız. Bu işlem ile uzaktan oynamayı aktif etmiş oluyorsunuz Evet arkadaşlar, artık telefonunuz PlayStation 4 oyunlarını oynayabilirsiniz.

Şu an için bu uygulamayı iPhone marka telefonlarda kullanamıyorsunuz.

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