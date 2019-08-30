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Google’dan iPhone kullanıcılarına kötü haber: Yıllardır izleniyorsunuz!

ABD'li teknoloji devi Google'dan araştırmacılar, siber korsanların yıllardır hacklenmiş web siteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini öne sürdü.

Google’dan iPhone kullanıcılarına kötü haber: Yıllardır izleniyorsunuz!

ABD'li teknoloji devi Google'dan araştırmacılar, siber korsanların yıllardır hacklenmiş web siteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini öne sürdü.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:00
Google’dan iPhone kullanıcılarına kötü haber: Yıllardır izleniyorsunuz!

Google´ın Project Zero takımında güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi.

Guardian gazetesinin haberine göre işletim sistemleri iOS 10 ve iOS 12 olan telefonlar bu hacklenmeden etkilenirken, siber korsanların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildiklerini yazdı.

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Habere göre Google söz konusu güvenlik sorununu, Apple´a bu yıl şubat ayında iletti. Apple da 7 Şubat´ta işletim sistemine güncelleme getirdi. Project Zero ekibinden Ian Beer, güvenlik arızalarının birçoğunun Apple´daki varsayılan tarayıcı olan Safari’de bulunduğunu söyledi.

Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini ancak kullanıcının hacklenmiş bir web sitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söyledi.

Apple ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. (DHA)

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