Galaxy M40 özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

11 Haziran tarihinde Hindistan'da tanıtılacak olan Galaxy M40 ile model sayısı dört olacak. Daha önce sızdırılan bazı raporlar sayesinde bilgi sahibi olduğumuz telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıktı.

GALAXY M40 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonun ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Arkada yer alan 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra genişi açılı kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor.

3500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen ve Android Pie ile kutudan çıkan telefon, yaklaşık 287 dolar fiyat etiketine sahip olacak.