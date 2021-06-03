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Facebook şifreniz her an çalınabilir!

Dikkat! Mutlaka okuyun!

03 Haziran 2021 Perşembe 15:20
Facebook şifreniz her an çalınabilir!
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Şimdilerde herkesin bir Facebook hesabına sahip olmasının birkaç farklı nedeni var. Bunlardan en önemlisi Instagram hesabına girişte büyük çoğunluğun Facebook hesabını kullanıyor olması.
Ayrıca pek çok mobil oyuna kolay giriş için Facebook hesabı kullanılabilir. Bu da insanların Facebook’u bir şekilde kullanmaya devam etmelerine zemin hazırlamış.
Her ne kadar Facebook’ta girip zaman geçirmeseler de Facebook’u bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar.

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Peki gelelim asıl sorumuza. Yıl olmuş 2021 ve hala Facebook şifre kırma sorununa bir çözüm bulunmadı mı?
Cevabı hiç uzatmadan söylemekte yarar var. Maalesef bulunamadı…
Sizinle bu sabah karşılaştığımız bir metodu paylaşmak istiyorum. Kişi yada kurum hesabınıza bir bildirim geliyor. Gelen bildirim ‘WARNING – Facebook Page Community’ diye bir hesaptan. Bildirimi okuyunca tüyleriniz ülperiyor çünkü Facebook İlkelerine uymadığınız gerekçesiyle sayfanızın kalıcı olarak kapatılacağını söylüyor ve inandırıcılığı arttırmak için çevrenizde faaliyet gösteren başka işletmelerinde bir listesini gösteriyor. ‘Eğer bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız tıklayınız’ diye de bir buton dikkatinizi çekmesi için özellikle yerleştirilmiş. Eğlence tam da burada başlıyor aslında çünkü o butona tıklarsanız karşınıza çıkan web sitesi Facebook’un giriş ekranı gibi tasarlanmış ama tamamen şifrenizi ele geçirmek için bir ara yüz. Biz böyle durumlarda o butona bile tıklamamanız gerektiğini savunuyoruz ama meraktan bir bakayım deyip bakacak olanlar için uyarayım eğer tarayıcınızın adres çubuğunda https://www.facebook.com ibaresini görmüyorsanız, alan adı olması gerektiğinden farklı ise kullanıcı adı ve şifrenizi asla girmeyiniz.

Siber güvenlik hakkında detaylı bilgi için;
https://www.atabilisim.pro veya 0392 444 4627 (HNCR)

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Anahtar Kelimeler:
Facebook şifreniz
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