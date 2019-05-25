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Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi!

Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi!

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:15
Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi!

Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı sildi.

Sosyal medya platformu Facebook, 2019'un ilk üç ayında yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabı silerek rekorunu kırdı. Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk çeyreğinde platformdaki yaklaşık 2,2 milyar sahte hesabın silindiği bildirildi.

Son 6 ayda platform üzerinde rahatsız edici sahte hesaplarda ciddi artış yaşandığı ve bunun nedeninin otomatik saldırılar olduğu belirtilen açıklamada, 2018'in ilk çeyreğinde 1,2 milyar hesabın silindiği ve bu yılki rakamın geçen yılı neredeyse ikiye katladığına işaret edildi.

Amerikan basını, söz konusu rakamın, Facebook'un tek çeyrekte en fazla hesap silme rekoru olduğunu yazdı. Buna ek olarak CNET'te yer alan habere göre, Facebook, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen katliam sonrası kuralları ihlal eden canlı yayınları yasaklayacak.

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Facebook'un canlı yayınlarla ilgili bu önlemi, mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine yönelik gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin, saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlaması sonrası aldığı belirtildi.

Facebook yetkilisi Guy Rosen, kişisel blogunda paylaştığı yazıda, belirli toplum kurallarını ihlal eden kullanıcıların Facebook'un canlı yayın özelliğini kullanmalarının geçici süreyle engelleneceğini bildirdi.

Rosen, canlı yayın yapması yasaklanan kullanıcıların, reklam oluşturmak gibi Facebook'un diğer hizmetlerinden de engelleneceğini belirterek, "Bugünden itibaren canlı yayınla ilgili kurallarımızı sıkılaştırıyoruz. Örneğin, terörist bir grubun açıklamasını paylaşan bir kullanıcının canlı yayın yapması derhal engellenecek." ifadelerini kullandı.

Facebook'un ayrıca, video ve canlı yayınlardaki kötü amaçlı kullanımı engellemek amacıyla daha iyi video yakalama teknolojisi geliştirmek için 7,5 milyon dolar yatırım yaptığı kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, saldırgan, Facebook başta olmak üzere birçok sosyal paylaşım sitesi üzerinden saldırıyı canlı yayınlamıştı.

Facebook, söz konusu 17 dakikalık canlı yayının kendilerine ihbar edilmediğini ve ilk şikayetin yayın sona erdikten 12 dakika sonra geldiğini duyurmuştu.

Son Güncelleme: 25.05.2019 17:21
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