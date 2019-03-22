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eSIM teknolojisi ne getirecek?

eSIM teknolojisi ne getirecek?

22 Mart 2019 Cuma 16:31
eSIM teknolojisi ne getirecek?

Cep telefonuna herhangi bir fiziksel kart takmadan telefon şebekesine ulaşma imkanı sunan eSIM teknolojisi şu anda dünya üzerinde sayılı ülkede kullanılıyor. 

eSIM teknolojisini kullanabilen cihazlarsa henüz oldukça kısıtlı. Apple tarafından en son çıkarılan iPhone modelleri (XS, XS Max ve XR) ve Google'ın ürettiği Pixel 2 ile Pixel 3 modelleri fiziksel sim karta ihtiyaç duymadan şebekeye bağlanabiliyor. Samsung'un ürettiği akıllı kol saatleri Gear S2 ve Gear S3 dışında telefonlarda henüz bu teknoloji bulunmuyor.

eSIM nasıl çalışıyor?
Yıllar geçtikçe küçülen SIM kartları, en son ulaşılan noktada artık hiç yer kaplamayacak. 'Embedded SIM' (Gömülü SIM) isminin kısaltması olan eSIM sayesinde artık herhangi bir kart takmadan, telefonlar operatörlere bağlanabilecek.

eSIM özelliği, cep telefonlarında ve diğer cihazlarda anakart üzerine eklenen bir çip sayesinde kullanılabilecek.

Ancak eSIM'in çalışması için yeni altyapı ve yazılımların geliştirilmesi gerekecek. Bu da sistemin genel olarak kullanılır hale gelmesi için belli bir süre geçeceği anlamına geliyor.

eSIM'in avantajları nedir?
Yeni teknoloji sayesinde operatör değiştirmek eskisinden çok daha kolay olacak. Tek bir tuşla bir operatörden diğerine geçmek mümkün olacak. Ancak eSIM özelliği taşıyan telefonlar, aynı çip üzerinden aynı anda birden fazla operatöre bağlanamayacak.

eSIM teknolojisinin en çok kolaylık sağlayacağı kişilerse sıkça uluslararası seyahat yapanlar olacak. Bu kişiler bulundukları ülkeye göre istedikleri hattı kullanıp, çok daha uygun fiyatlara kolayca iletişim sağlayabilecek.

Yeni sistem sayesinde telefon içerisine yerleştirilecek bir SIM kartı yuvası gerekmediğinden, diğer aksamlar için daha fazla yer olacak. Böylelikle örneğin bataryanın kapasitesi artırılabilecek. Ayrıca telefonun su geçirme riski de azalacak.

eSIM'in sağladığı belki de en büyük avantaj ise cep telefonu hırsızlıklarına son verebilecek kapasitede olması. Yeni sistemi kullanan telefonlarda eSIM'i çıkarmak mümkün olmadığından, telefonu izinsiz olarak farklı bir hatla kullanma ihtimali de kalmayacak. Buna ek olarak telefon açıldığı anda şebekeye bağlanacağından yerini tespit etmek çok daha kolay olacak.

eSIM'in dezavantajları nedir?
Yeni teknolojide tüm bağlantıların şebeke üzerinden yapılıyor olması nedeniyle güvenlik konusunda daha fazla risk taşıyacağı görüşü mevcut. Ancak teknolojiyi geliştiren GSMA firması, eSIM'in güvenli olması için operatör ve telefon arasında şifrelendirilmiş iletişimin olacağı garantisini veriyor.

Diğer yandan sahip olduğunuz hattı bir telefondan diğerine taşımak, SIM kartını birinden çıkarıp diğerine takmak kadar kolay olmayacak. Bunun yerine yine operatör üzerinden yeni cep telefonunuzun bilgilerini girmeniz gerekecek.

eSIM şu anda sadece aralarında Almanya, ABD, Kanada ve İngiltere'nin de bulunduğu 24 ülkede bazı operatörler üzerinden kullanılabiliyor. Ancak teknoloji yaygınlaştıkça daha fazla ülkede daha fazla seçeneğin sunulacağı düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:
ESIM Teknolojisi
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