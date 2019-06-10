En pahalı Bugatti Chiron satılık!

Dünyanın en ünlü modifiye firmalarından biri olan Mansory, Lamborghini Urus ve Mercedes-Benz S63 Cabriolet gibi otomobillere yaptığı şaşırtıcı modifiye işlemlerinden sonra Bugatti Chiron’u da farklılaştırmayı başarmıştı. İşte o kimine göre çirkin ama kimine göre de güzel olan Chiron artık satılık!

Mansory tarafından modifiye edilen Bugatti Chiron’a Centuria adı verildi. Markanın süper spor otomobili olan Chiron’a Mansory’nin yaptığı en önemli farklılıklar daha fazla karbon fiber detayların kullanılması olmuş. Bunlar otomobilin ağırlığını azaltırken estetik açıdan da farklı bir görümüne kavuşmasını sağlamış. Aracın jantlarındaki tasarım farklılığı ise kimine göre şık kimine göre kötü bir tasarım olarak düşünülebilir. Ancak bu özel tasarım frenlerin daha uzun süre soğuk kalmasını sağlıyor.

Mansory Chiron’un gövdesinde yer alan siyah bölgelerin tümü karbon fiber. Aracın daha aerodinamik olan tamponlarına yapılan geliştirmeler de bu materyalden oluşuyor.

Chiron’un yere basma kuvvetini ayarladığı arka rüzgarlığı ise daha agresif bir tasarımla güncellenmiş. Rüzgarlık dışarıdan standart versiyona göre daha abartılı gözüküyor. Ayrıca otomobilin arkasına baktığınızda bu bölgenin tasarımının oldukça agresif olduğunu fark ediyorsunuz. Mansory jantlarda yaptığı bu tasarım farklılığından sonra egzozlara da müdahalede bulunmuş! Otomobilin içine göz attığınızda ise mavi renkli alkantara kabin ve koltuk kafalıklarındaki Mansory logoları hemen dikkat çekiyor.

Mansory imzalı Chiron internet üzerinde satılık ve fiyatı tam olarak 4 milyon 250 bin Euro! Standart Chiron fiyatları ise ortalama 3 milyon Euro olarak gözlemlenebiliyor. Fiyatların bu denli yüksek olmasında otomobilin limitli üretim olmasının da etkisi büyük!