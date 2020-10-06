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En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar

Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin küresel çapta mobil uygulama kullanımı raporunu açıkladı. En çok para harcanan ilk üç uygulama TikTok, YouTube ve Tinder olarak sıralanırken en çok indirilen ilk üç uygulama ise TikTok, Facebook ve Zoom oldu.

06 Ekim 2020 Salı 06:53
En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar
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En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 1

Küresel çapta, yıllık kıyaslamada, uygulamaların geliri yüzde 32 yükseldi ve 29 milyar doları aştı. 36.5 milyardan fazla indirme gerçekleşti.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 2

Bu rakamlarla hem harcamalarda hem de indirmelerde ciddi bir artış yaşandı.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 3

Uygulama içi satın almalarda geçen sene bu çeyrekte 14.5 milyar dolar olan rakam, bu sene üçüncü çeyrekte yüzde 31 artarak 19 milyar dolar oldu.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 4

Bu artış Google Play’de daha da yüksek oldu ve geçen sene bu platformda 7.7 milyar dolar olan uygulama içi harcamalar, yüzde 33.8 artarak 10.3 milyar dolara ulaştı.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 5

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Tiktok birçok ülkede yasaklanma tehlikesi yaşıyor.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 6

En büyük pazar olan Hindistan’da yasaklı konumdaki Tiktok, ABD’de de benzer bir durumla karşılaşma olasılığıyla karşı karşıya.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 7

Bu olumsuzluklara rağmen Tiktok en çok para harcanan uygulama oldu.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 8

Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 800’lük bir artış gösterdi.

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 9

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 10

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 11

En çok indirilen ve para harcanan uygulamalar belli oldu - 12

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Son Güncelleme: 06.10.2020 07:22
Anahtar Kelimeler:
En çok Indirilen UygulamalarSensor TowerTikTokYoutubeTinderFacebookZoom
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