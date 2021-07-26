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Dünya’nın yanından Gize Piramitleri büyüklüğünde asteroit geçecek

NASA, dev bir asteroidin pazar günü Dünya'nın yanından geçeceğini söyledi. GO20 olarak adlandırılan asteroidin, Tac Mahal ve Büyük Gize Piramidi büyüklüğünde olduğunu belirttiler.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:56
Dünya’nın yanından Gize Piramitleri büyüklüğünde asteroit geçecek

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, dev asteroit Dünya’ya 4,5 milyon kilometre kadar yaklaşacak, ancak yine de büyük bir tehlike yaratmayacak. Bilim insanları, mesafenin yakın olduğunu belirtse de Ay’ın Dünya’ya çok daha yakın olduğunu vurguluyor.

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FOX News’e göre asteroit, Güneş Sistemi’nden geçerken gezegenlerin yerçekimi kuvveti nedeniyle daha da yakınlaşabilir, ancak GO20 tekrar Dünya’nın yanından geçene kadar herhangi bir tehlike oluşturmayacak.

Asteroit, daha önce 4 Ağustos 1901'de de Dünya'nın yanından geçmişti. Asteroit yaklaşık 1 milyon 298 bin 508 kilometre yaklaşmıştı. Ardından da 31 Temmuz 1935'te Dünya'nın 1 milyon 850 bin 745 kilometre yakınından tekrar geçti. Asteroidin bir sonraki geçişi 24 Temmuz 2034'te olacak.

NASA, Güneş Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yörüngelerinin Dünya’ya yaklaşmamasını sağlamak için asteroitleri izlemeye devam ediyor.

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