Dünyanın en küçük telefonu Palm satışta!

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, satışa sunuldu. Peki cihaz ne kadar işlevsel?

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. 6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün sürüldü.

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, ABD'de satışa sunuldu. Ürünün fiyatı ise 350 dolar olarak açıklandı. Palm, Android işletim sisteminin son sürümü (9.0 Pie) ile çalışıyor.

Palm'ın Wi-Fi ve LTE özellikleri de gelen ilk incelemelerde sınıfta kalmış durumda.

Ancak koleksiyon severler için kaçırılmayacak bir ürün gibi durduğunu dile getirmeden geçmek istemeyiz. Ürünün fotoğraflarına yukarıdan ulaşabilirsiniz sevgli Teknolojioku takipçileri.