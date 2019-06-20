banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95025
ALTIN
256.066
DOLAR
5.7579
STERLİN
7.3073
EURO
6.5037
KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı
KKTC'DE 2 BUÇUK YIL KAÇAK...
Lefkoşa'da tecavüz iddiası
LEFKOŞA’DA TECAVÜZ İDDİASI
YÖDAK görevden yine kaçacak mı?
YÖDAK GÖREVDEN YİNE KAÇACAK MI?
KKTC'ye kaçak giriş yapmaya çalışan 14 kişi tutuklandı
14 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Dünyanın en küçük telefonu Palm satışta!

Dünyanın en küçük telefonu Palm satışta!

20 Haziran 2019 Perşembe 14:02
Dünyanın en küçük telefonu Palm satışta!

Dünyanın en küçük telefonu Palm satışta!

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, satışa sunuldu. Peki cihaz ne kadar işlevsel?

Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı. 6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün sürüldü.

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, ABD'de satışa sunuldu. Ürünün fiyatı ise 350 dolar olarak açıklandı. Palm, Android işletim sisteminin son sürümü (9.0 Pie) ile çalışıyor.

banner317
Kredi kartı büyüklüğündeki telefon Google'ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamalarını çalıştırabiliyor. Ancak gelen ilk yorumlara göre, cihaz düşük batarya değeri yüzünden 4-5 saatlik kullanımdan sonra kapanıyor.

Palm'ın Wi-Fi ve LTE özellikleri de gelen ilk incelemelerde sınıfta kalmış durumda.

Ancak koleksiyon severler için kaçırılmayacak bir ürün gibi durduğunu dile getirmeden geçmek istemeyiz. Ürünün fotoğraflarına yukarıdan ulaşabilirsiniz sevgli Teknolojioku takipçileri.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Super Mario mobile geliyor!
Super Mario mobile geliyor!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı! Mi Band’in ekranı renklendi…
Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı! Mi Band’in ekranı renklendi…
En pahalı Bugatti Chiron satılık!
En pahalı Bugatti Chiron satılık!
Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi belli oldu!
Merakla beklenen telefonun çıkış tarihi belli oldu!
İnsan sınırı günde 4 bin kalori çıktı
İnsan sınırı günde 4 bin kalori çıktı
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’da iletişim sorunu yaşanıyor…
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’da iletişim sorunu yaşanıyor…
iOS 13 hangi telefonlara gelecek?
iOS 13 hangi telefonlara gelecek?
Apple, iTunes'un fişini çekiyor
Apple, iTunes'un fişini çekiyor
Apple, son bombasını duyurdu: İşte yeni Mac Pro
Apple, son bombasını duyurdu: İşte yeni Mac Pro

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim