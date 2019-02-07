Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
221.507
DOLAR
5.2576
STERLİN
6.8241
EURO
5.9702
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı otelde yaşamını yitirdi
54 Yaşındaki Bilal Karatepe Kaldığı...
banner282

Dijital iletişimde yeni emojiler geliyor...

Dijital iletişimde yeni emojiler geliyor...

07 Şubat 2019 Perşembe 15:33
Dijital iletişimde yeni emojiler geliyor...

Sosyal medya dijital hayatımıza girecek olan olası yeni emojileri (ikonlar) konuşuyor. Emojipedia tarafından yayınlanan taslak şekillerde yeni el işaretleri, engelli kişiler ve eşcinsellere yönelik ikonlar başta olmak üzere birçok yeni emoji dijital etkileşimlerde yerini alıyor.

Tüm ikonların farklı ırklara özgü renkleri ile tasarlanmış olması da yine en çok dikkat çeken özelliklerden biri. Kısa süre içerisinde son şeklini alacak olan bu ikonlar üzerinde değişiklikler olabilir ve başka yeni ikonlar da eklenebilir.

İşte Mart 2019'da Emoji 12.0 versiyonu ile birçok platformda kullanıma girecek olan o ikonlar:

İlk grupta öne çıkan emojilerden biri bir şeyin ufak olduğunu veya az olduğunu gösteren el işareti. Bunun yanı sıra protez el ve ayak emojisi, ağır işitenlerin kullandığı duyma aleti emojisi ve duyma engelli kişi emojisi görülüyor. Burada tüm ırk ve cinsiyetten insanlara yer verilmeye gayret edilmiş. Ayrıca surat emojilerine de 'esneyen adam' ikonu eklenmiş.

Bu grupta ise namaz kılma pozisyonu olan emojiler dikkat çekiyor. Yine değişik ırklardan kadın ve erkekler olmasına önem verildiği görülüyor.

Üçüncü gruba baktığımızda yine her ırk ve cinsiyette görme ve yürüme engelli kişiler için hazırlanan emojiler bulunuyor.

Dördüncü grup her cinsiyetten ve ırktan kombinasyonların bulunduğu ilişkiler düşünülerek hazırlanmış emojilerden oluşuyor. Heteroseksüel ve homoseksüel tüm tercihlere yer verilmesine önem gösterilmiş.

Son grupta yine görme engellilerin kullandığı kılavuz köpekler ve yürüyen sandalyeler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra balta ve ustura gibi kesici aletler ve yeni hayvan emojileri eklenmiş.

Anahtar Kelimeler:
Dijital IletişimEmoji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA yöneticisinden ortalığı karıştıracak uzaylı itirafı
NASA yöneticisinden ortalığı karıştıracak uzaylı itirafı
Amatör gökbilimciler yaşanabilir bölgede yeni bir gezegen keşfetti
Amatör gökbilimciler yaşanabilir bölgede yeni bir gezegen keşfetti
Samsung telefonlarda iç hafıza kapasitesini 1 terebayta çıkarıyor
Samsung telefonlarda iç hafıza kapasitesini 1 terebayta çıkarıyor
Bilim insanları beyindeki düşünceleri anlaşılır sesli konuşmaya çevirmeyi başardı
Bilim insanları beyindeki düşünceleri anlaşılır sesli konuşmaya çevirmeyi başardı
Yapay zekâ ile yeni bir insan türü keşfedildi
Yapay zekâ ile yeni bir insan türü keşfedildi
Apple'ın FaceTime uygulamasındaki hata
Apple'ın FaceTime uygulamasındaki hata
Omega 3 ihtiyacını karşılamada devrim yaratacak besin kaynağı: Mikroalgler
Omega 3 ihtiyacını karşılamada devrim yaratacak besin kaynağı: Mikroalgler
Çin'de ilk kez genetiği değiştirilmiş bir primat klonlandı
Çin'de ilk kez genetiği değiştirilmiş bir primat klonlandı
Bilim dünyasından müthiş keşif: Mikroplardan elektrik üretilecek
Bilim dünyasından müthiş keşif: Mikroplardan elektrik üretilecek
Japonya'dan çok önemli hamle! İnsanların ağzı açık kalacak...
Japonya'dan çok önemli hamle! İnsanların ağzı açık kalacak...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim