Dijital iletişimde yeni emojiler geliyor...

Sosyal medya dijital hayatımıza girecek olan olası yeni emojileri (ikonlar) konuşuyor. Emojipedia tarafından yayınlanan taslak şekillerde yeni el işaretleri, engelli kişiler ve eşcinsellere yönelik ikonlar başta olmak üzere birçok yeni emoji dijital etkileşimlerde yerini alıyor.

Tüm ikonların farklı ırklara özgü renkleri ile tasarlanmış olması da yine en çok dikkat çeken özelliklerden biri. Kısa süre içerisinde son şeklini alacak olan bu ikonlar üzerinde değişiklikler olabilir ve başka yeni ikonlar da eklenebilir.

İşte Mart 2019'da Emoji 12.0 versiyonu ile birçok platformda kullanıma girecek olan o ikonlar:

İlk grupta öne çıkan emojilerden biri bir şeyin ufak olduğunu veya az olduğunu gösteren el işareti. Bunun yanı sıra protez el ve ayak emojisi, ağır işitenlerin kullandığı duyma aleti emojisi ve duyma engelli kişi emojisi görülüyor. Burada tüm ırk ve cinsiyetten insanlara yer verilmeye gayret edilmiş. Ayrıca surat emojilerine de 'esneyen adam' ikonu eklenmiş.

Bu grupta ise namaz kılma pozisyonu olan emojiler dikkat çekiyor. Yine değişik ırklardan kadın ve erkekler olmasına önem verildiği görülüyor.

Üçüncü gruba baktığımızda yine her ırk ve cinsiyette görme ve yürüme engelli kişiler için hazırlanan emojiler bulunuyor.

Dördüncü grup her cinsiyetten ve ırktan kombinasyonların bulunduğu ilişkiler düşünülerek hazırlanmış emojilerden oluşuyor. Heteroseksüel ve homoseksüel tüm tercihlere yer verilmesine önem gösterilmiş.

Son grupta yine görme engellilerin kullandığı kılavuz köpekler ve yürüyen sandalyeler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra balta ve ustura gibi kesici aletler ve yeni hayvan emojileri eklenmiş.