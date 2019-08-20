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Çizgi film He-Man Netflix dizisi oluyor

Çizgi film He-Man Netflix dizisi oluyor

20 Ağustos 2019 Salı 19:16
Çizgi film He-Man Netflix dizisi oluyor

“Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık!” sözüyle hafızalara kazınan, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biri olan He-Man, Netflix dizisi olarak ekrana dönmeye hazırlanıyor.

1980’li yılların çocuklarının çok iyi bildiği “Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık!” repliği ile He-Man karakteri yeniden ekranlara dönüyor.

Amerikalı yönetmen Kevin Smith, geleneksel Power-Con toplantısında, He-Man’in anime dizisi olarak Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.

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Masters of the Universe: Revelation (Kainatın Hakimleri: Keşif) adını taşıyacak olan dizi, 80’lerin ünlü çizgi filminin çözümlenmemiş hikayelerine odaklanacak.

Kevin Smith, yeni dizide de yine süper kahraman He-Man ile kötü karakter İskeletor’un mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

He-Man dizisinin senaryosunu Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) ve Marc Bernardin (Alphas) gibi başarılı isimler kaleme alacak.

Mattel'in oyuncak dizisi Ustaların Ustası'na dayanan, Filmation tarafından üretilen He-Man, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biriydi.

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