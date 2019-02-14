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Cebinizdeki kamera: 48 megapikselli akıllı telefon

Cebinizdeki kamera: 48 megapikselli akıllı telefon

14 Şubat 2019 Perşembe 17:01
Cebinizdeki kamera: 48 megapikselli akıllı telefon

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları arasına giren Huawei, kendi bünyesinde çıkardığı Honor markası ile hedef kitlesini genişletmeyi amaçlıyor. Honor View20 adlı yeni modelin en önemli özelliği 48 megapiksel gibi piyasadaki en büyük çözünürlüğe sahip kamerası.

Honor View20 modeli aynı anda birkaç fotoğraf çekebiliyor ve çekilen fotoğrafta en kaliteli noktaları birleştirme özelliğine sahip. İkinci kamerasıyla da 3 boyutlu fotoğraf çeken View20 modelinin selfie çekimleri için 25 megapiksel çözünürlüğü olan ön kamerası var.

Honor View20 modeli Avrupa'da 549 Euro'dan satışa sunuldu. Özellikleri bakımından en gelişmiş telefonlarla yarışan View20, Samsung ve Apple gibi muadillerinden ortalama yüzde 25 daha ucuz.

Reuters'a konuşan teknoloji uzmanı Annette Zimmermann, Huawei'in Çin'den sonra ikinci en büyük pazarı Avrupa'da ciddi anlamda büyümeye odaklandığını söylüyor. Honor markasının daha pahalı olan Huawei'ye ucuz bir alternatif sunduğunu belirten Zimmermann, ancak Honor fiyatlarının da gördüğü rağbet sonrası fiyatlarını yavaş yavaş yukarı çektiğini dile getirdi.

2018 yılının üçüncü çeyrek verilerine göre Huawei'in dünya akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 13,4 oldu. Aynı dönem verilerine göre Samsung'un pazar payı yüzde 18,9, Apple'ın yüzde 11.8.

Huawei 2018 yılında Apple'ı geride bırakarak dünyanın en çok telefon satan ikinci markası olmuştu..

Huawei, son dönemlerde Çin adına casusluk faaliyetlerine karıştığı iddiaları nedeniyle Amerika ve Avrupa'da devlete ait hassa telekomünikasyon projelerinden men ediliyor..

Anahtar Kelimeler:
Cep Kamera
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