Bu telefonlarda artık kullanılamayacak!

Bu modeller artık WhatsApp kullanamayacak! 31 Aralık 2019 son gün…
WhatsApp, güncelliğini yitirmiş birçok modele geçtiğimiz yıllarda destek vermeyi kesmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamayla 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonlar duyuruldu. İşte yılbaşından itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar...
WhatsApp, 31 Aralık 2019 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefonları açıkladı. Yapılan açıklamalarda WhatsApp’ın Windows Mobile, iOS 7 ve Android 2.3.7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi.
WHATSAPP’IN DESTEĞİNİ ÇEKECEĞİ TELEFONLAR
Desteğin çekileceği modeller;
iPhone (ilk jenerasyon)
iPhone 3G
iPhone 3G S
iPhone 4
iPhone 4S
Android sürümü 2.3.7 ve altındaki akıllı telefonlar da WhatsApp desteğinden mahrum kalacaklar.