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Boston Dynamics’in robotları her geçen gün akıllanıyor

Boston Dynamics, güç geçtikçe gelişmiş özelliklere sahip robotlar sunmaya devam ediyor.

19 Eylül 2021 Pazar 15:49
Boston Dynamics’in robotları her geçen gün akıllanıyor

Boston Dynamics, güç geçtikçe gelişmiş özelliklere sahip robotlar sunmaya devam ediyor. Yeni çıkan görüntülere göre şirketin spot köpeği, robotun gerçek dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olacak bazı yeni davranışlar öğreniyor.

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Şirket, robot köpeğin işlerini insan müdahalesi olmadan yapmasına yardımcı olan bir Sürüm 3.0 güncellemesi sundu. Bu güncellemede en çok öne çıkan özellik robotun rotaları dinamik olarak yeniden planlayabilmesi. Yani robot herhangi bir insan kontrolü olmadan yolunu kendisi bulabiliyor.

Yükseltilmiş özellikli robot, insan içermeyen görevleri de halledebiliyor. Gerçekleştirmesi istediğiniz eylemler belirlendiğinde robot otomatik olarak kendi rotasını kendisi oluşturuyor. Ayrıca gelişmiş robot, bir şeylerin ters gittiğini de fark etmenize yardımcı olacak geri bildirimler sağlıyor.

Bu gelişimler sayesinde robotların gerçek hayatta insanlara ne kadar yardımcı olabileceğinin de bir kere daha altı çizildi. Özellikle insanların müdahale etmesinin mantıklı olmadığı alanlarda kullanılacak olan robotlar geleceğimiz için oldukça önemli bir yerde duruyor diyebiliriz

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