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Bilim insanları yılan zehrinden deri yapıştırıcısı ürettiler

Kanadalı ve Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yılan zehrinden elde ettikleri bir enzimle, kanamaları 45 saniye içinde durduran bir deri yapıştırıcısı ürettiler.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:35
Bilim insanları yılan zehrinden deri yapıştırıcısı ürettiler

Araştırma ekibi, Kanada’nın Manitoba Üniversitesi ile London  kentindeki Western Üniversitesi ve Çin'in Chongqing kentindeki Ordu Tıp  Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşuyor.
 
Çalışma hakkında CBC Radyo’ya konuşan Western Üniversitesinden  Biyomühendis Kibret Mequanint, "Bazı zehirler kanı sulandırarak, bazıları ise  nörolojik sistemi etkileyerek öldürür. Reptilaz, kanın pıhtılaşmasını indüklediği  bilinen bir enzimdir.'Bunu tersine çevirir ve bir tedavi aracı olarak kullanırsak  ne olur?' dedik. Ve işte buradayız." ifadesini kullandı.
 
Mequanint, ekibin, bir jelatin içindeki enzimin kanı pıhtılaştırma  etkisini kullanarak, küçük bir tüp içinde paketlenebilen bir tür deri  yapıştırıcısı tasarladığını söyledi. Mequanint’in verdiği bilgiye göre, söz  konusu yapıştırıcı sahada da kullanılabilecek.
 
Buna göre, tıbbi bir personel tarafından hayati tehlikenin olduğu  kanamalı bir yaraya sıkabilecek olan doku yapıştırıcısı içindeki enzimi, bir  lazer işaretleyici veya akıllı telefonlardaki fenerin ışığını tutarak  etkinleştirmek mümkün olacak.
 
Yapıştırıcı jelin birkaç saniye içinde sıvı dikiş şekline dönüşeceğini  anlatan Kibret Mequanint, "Yapmanız gereken tek şey, bu jeli küçük bir şişeden  dokuya sıkmak ve yaklaşık 45 saniyede büyük kanamayı durduran çok sert ve çok  güçlü bir şekilde bağlanmış bir doku yapıştırıcısı oluşturmak için bir ışık  tutmak." diye konuştu.

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Araştırmaya Manitoba Üniversitesi'nden katılan Malcolm Xing de CBC  Radyo’da yaptığı değerlendirmede, yılan zehrinin özelliklerini araştırmak  istemesine kendi çocukluğundaki bir deneyimin neden olduğunu söyledi.
 
Xing, "Ben çocukken, yılan zehrinin kanı çok hızlı bir şekilde  pıhtılaştırdığını gördüm. Senaryo yıllardır aklımdan çıkmıyor. Sonra iki yıl  önce, 'Neden yüksek verimli hemostaz için yılan zehrinden elde edilen enzimi  kullanmayayım’ diye düşündüm. Olasılığı tartışmak için arkadaşlarımla çalıştık.  Daha sonra enzim ile görünür ışıkla tetiklenen bir jel geliştirdik. Bu gelişmenin  insanların hayatını kurtarmak için muazzam bir potansiyele sahip olabileceğinden  gurur duyuyorum." dedi.
 
 Araştırmacılar tarafından oluşturulan doku yapıştırıcısı, uygulanan  bölgede yoğun sıvı kan olmasına karşı direnç gösteriyor.
 
Bilim insanları, buldukları doku yapıştırıcısının, fibrin  yapıştırıcıya göre 10 kat daha fazla yapışkanlık ve 2 kat daha fazla sızdırmazlık  gücüne sahip olduğunu duyurdu.
 
Doku yapıştırıcısının, önümüzdeki beş yıl içinde ticari üretim ve  yaygın kullanıma hazır hale geleceği bildirildi

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Son Güncelleme: 19.07.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
BilimÇinKanadaYılan Zehri
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