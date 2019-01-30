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Bilim insanları beyindeki düşünceleri anlaşılır sesli konuşmaya çevirmeyi başardı

Bilim insanları beyindeki düşünceleri anlaşılır sesli konuşmaya çevirmeyi başardı

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
Bilim insanları beyindeki düşünceleri anlaşılır sesli konuşmaya çevirmeyi başardı

Tasarlanan yeni bir sistem ile insan beynindeki düşünceleri artık duyabileceğiz.

Columbia Üniversitesi'nde nöromühendis bilim insanları ilk kez düşünceleri anlaşılabilir sesli konuşmaya dönüştürmeyi başardı. Beyinsel aktiviteleri gözlemleyen ve yapay zeka kullanan yeni bir teknolojik aygıt, beyin sinyallerinin daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde kelime ve cümlelere çevrilmesini sağladı.

Öncelikli olarak konuşma kabiliyetini yitirmiş kişilerin yeniden iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kullanılacak olan sistem bilgisayarla beynin daha pek çok farklı şekilde iletişim kurmasının da yolunu açmış oldu.

Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmaya göre insanlar konuşmak istediği veya konuşmayı hayal ettiği zaman söyleyecekleri şeyler daha henüz söylemeden beyinde oldukça belirgin sinyaller oluşturmaya başlıyor. Benzer şekilde bir başkasını dinlerken veya dinlediğimizi hayal ederken de beynimizde yine tanımlanabilir sinyaller oluşuyor.

Nörolojik ağlar ve yapay zeka
Araştırma ekibi yapay zeka yazılımlarının da yardımıyla bu fark etmesi ve birbirinden ayrıştırması oldukça zor sinyalleri kaydetti ve detaylı şekilde kategorilendirerek hangilerinin sesli konuşma olarak dışarı aksettirilmesinin istendiğini hangilerinin sadece düşüncede kalması istendiğini çözdü.

Çalışmada kullanılan teknolojinin Amazon Echo ve Apple'ın Siri asistanı ile benzer özellikler taşıdığı aktarılıyor. Nörolojik ağ yöntemini kullanan yazılımlar ile daha komplike sözcükler ve cümleler üzerinde çalışmaya başlayacak olan araştırma ekibinin yakın zamanda birçok hasta ve engellinin konuşma sorununa çözüm getirebileceği kaydediliyor.

Son Güncelleme: 30.01.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
SesDüşünce
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