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Apple'ın rakipsiz özelliği şubatta Android'te

iOS’un rakipsiz özelliği Şubat ayında Android’e geliyor

Apple'ın rakipsiz özelliği şubatta Android'te

iOS’un rakipsiz özelliği Şubat ayında Android’e geliyor

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:52
Apple'ın rakipsiz özelliği şubatta Android'te

Apple marka telefon, tablet ve bilgisayarlarda yani iPhone, İpad ve Mac'te kullanılan AirDrop özelliği Android'e geliyor. AirDrop ile kısa sürede büyük dosyalar BlueTooth sayesinde hızlıca ve kolayca aktarılabiliyor.

Apple kullanıcıları birbirlerine AirDrop aracılığıyla dosya gönderiyor. iPhone veya iPad'den Android‘e dosya göndermeniz gerektiğinde e-posta veya Google Drive gibi servisleri kullanmak dışında pek seçeneğiz yok.

3 MARKADAN AIRDOP’A RAKİP ÖZELLİK

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AirDrop iki Apple cihazı arasında hızlı ve güvenli bir bağlantı kurmak için Bluetooth ve Wi-Fi kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede hızlı bir şekilde dosya aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Android telefonlarda evrensel hale gelen bu tarz bir özellik bulunmuyor olsa da, yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

Shifdelete’te yer alan habere göre; Oppo, Vivo ve Xiaomi tarafından yayınlanan basın açıklamasında kullanıcılara benzersiz bir dosya aktarım deneyimi sağlamak için Peer-to-Peer Transmission Alliance – Eşler Arası İletim İttifakı oluşturulduğu belirtiliyor.

Yeni dosya aktarım sisteminin adı henüz belirlenmedi. Ancak, eşleştirme için Bluetooth ve veri aktarımı için WiFi P2P kullanılıyor. WiFi ile dosya aktarımı gerçekleştirilirken, cihaz bağlı olduğu WiFİ ağından kopmuyor.

Bu sayede internet bağlantısında sorun yaşanmıyor. Cihazdan cihaza değişiyor olsa da, bu sistem ile 20 MB/s veri aktarım hızına ulaşılabildiği belirtiliyor. Üç akıllı telefon üreticisi her yıl yüz milyonlarca cihaz satıyor. Bu diğer markaların ittifaka katılması için zorlayıcı bir durum. AirDrop rakibi bu teknolojinin kullanıldığı ilk Android telefonlar Şubat ayında satışa sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
AppleAndroidAkıllı TelefonIOS
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