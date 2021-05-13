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Apple'dan katlanabilir iPhone çalışmaları

Ünlü teknoloji analisti, Apple’ın 2023 yılında çıkarmak üzere 8 inçlik katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını öne sürdü.

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:52
Apple'dan katlanabilir iPhone çalışmaları
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MacRumors'ta kaleme aldığı yazıyla dikkat çeken teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, teknoloji devinin 2023 yılında katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürmek için çalıştığını söyledi. iPhone’un sekiz inçlik QHD + esnek OLED ekranla geleceği ortaya çıktı.

Yeni Apple ürünlerini isabetli bir şekilde tahmin etmesiyle tanınan Kuo, katlanabilir akıllı telefonlara tüm markaların yer vermesini bekliyor.

Apple üzerine yayınlar yapan MacRumors isimli internet sitesi katlanan bir telefon modelinin örnek çizimini yayınladı.

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Kuo, ayrıca Apple’ın katlanabilir cihaz trendinde öne çıkabileceğini de söyledi. iPhone’un ekranı için gümüş bir nanotel dokunmatik çözüm benimsenebileceğine ve bunun da katlanabilir cihaz pazarında Apple için uzun vadeli bir rekabet avantajı yaratacağına inanıyor.

Kuo ilk defa katlanabilir bir iPhone’dan bahsetmiyor. Bu yılın başlarında da Apple’ın 2023’te 7,5 ila sekiz inç ekrana sahip katlanabilir bir iPhone’u piyasaya sürmeyi planlayabileceğini söylemişti.

Kuo, Apple’ın 2023’te 15 milyon ila 20 milyon katlanabilir iPhone satacağını tahmin ediyor, ancak geliştirmenin henüz resmi olarak başlamadığına da dikkat ediyor.

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