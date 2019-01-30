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Amatör gökbilimciler yaşanabilir bölgede yeni bir gezegen keşfetti

Amatör gökbilimciler yaşanabilir bölgede yeni bir gezegen keşfetti

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:42
Amatör gökbilimciler yaşanabilir bölgede yeni bir gezegen keşfetti

Amatör gökbilimciler 226 ışık yılı uzaklıkta üzerinde yaşam olabilecek bir gezegen keşfetti.

NASA'nın Kepler uzay teleskobu verilerinden yararlanan amatör gökbilimciler, yeni gezegeni Taurus takım yıldızındaki yıldızlardan birinde buldu. Dünya'nın iki katı büyüklüğünde ve ev sahibi yıldızına olan uzaklığı bakımından 'yaşanabilir bölge'de bir gezegen keşfedilmesi astronomi dünyasında bir kez daha heyecan yarattı.

Özellikle keşfin astronomi ile tamamen amatör olarak ilgilenen siviller tarafından yapılmış olması da daha fazla sayıda insanın bu gibi girişimlerde bulunması için motive edici bir örnek oluşturdu.

Sıvı halde su olabilir
Keşfedilen gezegene K2-288Bb adı verildi. Yaşanabilir bölge içerisinde olduğu için üzerinde sıvı halde su olabileceği belirtiliyor. Ne var ki, gezegenin kayalık ya da daha çok Neptün gibi gazlardan oluşan bir yapıya sahip olabileceği aktarılıyor. K2-288Bb'nin keşfi ve gezegene ilişkin detayların kısa süre içinde The Astronomical Journal dergisinde yayınlanacağı açıklandı.

İki yıldıza yakınlığı bulunuyor
Birbirinden 8,2 milyar km uzaklıkta bulunan M türü soğuk iki güneşe sahip olan gezegenin ısı aldığı yıldızlardan biri Güneş'in yarısı diğeri ise üçte biri ağırlığa ve büyüklüğe sahip. K2-288Bb daha küçük ve daha loş olanın yörüngesinde bulunuyor ve bir turu 31 günde tamamlıyor.

Anahtar Kelimeler:
GezegenGökbilimi
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