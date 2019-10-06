banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.576
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0288
EURO
6.2504
Alışveriş merkezinde hırsızlık..2 kişi tutuklandı
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE HIRSIZLIK
Ercan'da bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Özersay: “Mitsotakis oldu-bitti arıyorsa doğru yere baksın"
ÖZERSAY'DAN MİTSOTAKİS'E TEPKİ
Hava durumu
HAVA DURUMU

Akıllı telefondan 1 yıl boyunca uzak durarak 100 bin doların sahibi olacak!

ABD'li bir firma ilginç bir yarışmaya imza atarak, Elana Mugdan isimli kadının bir yıl boyunca akıllı telefon kullanmaması halinde 100 bin dolar ödül verecek. Yarışmada tam 8 ayı geride bırakan Mugdan'ın, 100 bin doları kazanmak için 4 ay daha akıllı telefon kullanmaması gerekiyor.

Akıllı telefondan 1 yıl boyunca uzak durarak 100 bin doların sahibi olacak!

ABD'li bir firma ilginç bir yarışmaya imza atarak, Elana Mugdan isimli kadının bir yıl boyunca akıllı telefon kullanmaması halinde 100 bin dolar ödül verecek. Yarışmada tam 8 ayı geride bırakan Mugdan'ın, 100 bin doları kazanmak için 4 ay daha akıllı telefon kullanmaması gerekiyor.

06 Ekim 2019 Pazar 14:33
Akıllı telefondan 1 yıl boyunca uzak durarak 100 bin doların sahibi olacak!

Geçtiğimiz aylarda ilk kez Twitter üzerinden duyurulan telefon kullanmayana 100 bin dolar ödül verileceği yarışma tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Çok sayıda başvurunun yapıldığı yarışta şirketin seçtiği isim Elana Mugdan olmuştu. Yaklaşık 8 ayı geride bırakan Mugdan, elindeki iPhone 5S'i verilen kapaklı bir telefonla değiştirdi.

PARA ÖDÜLÜNÜ KAZANMAK İÇİN 4 AY KALDI

banner317
Bir yıl boyunca akıllı telefonların yanı sıra hiçbir tableti ve bilgisayarı kullanamayacak Mugdan, arkadaşlarının ya da herhangi birinin cihazlarına da el süremeyecek. Ancak laptopların kullanımı ve Google Home ve Amazon Echo gibi cihazların kullanımı serbest, ortadan yalnızca akıllı telefon kalktı.

Mugdan yarışmaya gireli neredeyse sekiz ay oldu ve hala telefonu eline almış değil. Kendisinin yaptığı açıklama ‘Akıllı telefonlardan uzaklaşmak özgürleştirici bir deneyim oldu. Gözlerimi açmamı sağladı ve sağlığıma zarar veren birkaç alışkanlığımı da fark etmemi sağladı.' şeklinde oldu.

Yarışmanın büyük bölümünü geride bırakan Elan Mugdan, geriye kalan 4 ay boyunca da başarıyla yarışı tamamlarsa 100 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA: İnsanlık buna hazır değil...
NASA: İnsanlık buna hazır değil...
SİM kartlarındaki açık nedeniyle SMS ile telefonunuz hacklenebilir!
SİM kartlarındaki açık nedeniyle SMS ile telefonunuz hacklenebilir!
Beynimizin çıplak fotoğrafa verdiği tepki şaşırttı!
Beynimizin çıplak fotoğrafa verdiği tepki şaşırttı!
WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!
WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!
Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!
Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!
Sony'den resmi PlayStation 5 açıklaması!
Sony'den resmi PlayStation 5 açıklaması!
İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?
İOS 13 için merakla beklenen saat belli oldu! İOS 13 hangi modellere gelecek?
WhatsApp’da işinizi kolaylaştıracak 4 özellik!
WhatsApp’da işinizi kolaylaştıracak 4 özellik!
Herkes fiyatını merak ediyordu! Belli oldu
Herkes fiyatını merak ediyordu! Belli oldu
iPhone 11 yarın tanıtılacak
iPhone 11 yarın tanıtılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim