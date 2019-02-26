2019'da sizi bekleyen son teknoloji ürünü 9 cihaz

İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi bu yıl da önemli modeller ve teknolojik yeniliklerle ziyaretçi akınına uğradı. 100 binden fazla kişinin katıldığı mobil teknolojiler fuarında özellikle 5G hızında veri aktarımı yapabilecek olan cihazlar büyük ilgi çekti.

Her ne kadar henüz 5G hizmeti verilen çok az yer olsa da birkaç yıl içerisinde gelişmiş ülkelerin birçoğunda bu hizmetin kullanımının yaygınlaşacağı düşünülüyor. Bu nedenle rekabet halinde olan büyük markalar 5G özelliğini sunan ilk cihazları piyasa sürmek için birbirleriyle yarışmakta.

Bir diğer alan ise katlanabilir ekranlar. Yıllardır bu teknolojinin tüketiciye ulaşabilecek kadar gelişmesi, dayanıklı hale gelmesi ve ucuzlaması bekleniyordu. Bu nedenle 2019 katlanabilir ekran telefonların piyasaya sürüldüğü ilk yıl olarak tarihe geçecek.

Fuarda öne çıkan üçüncü özellik de telefonlardaki çoklu kamera sistemlerinin geldiği nokta oldu

Dünyanın en büyük ilk iki telefon üreticisi olan Güney Koreli Samsung ve Çinli Huawei gerek 5G gerek katlanabilir ekran her iki alanda da öncü firmalar olmayı başardı. İşte sizler için seçtiğimiz en dikkat çeken cihazlar:

Samsung Galaxy S10



Samsung'un amiral gemisi olan cihaz S104 ve S10e versiyonlarıyla görücüye çıktı. S10+ piyasada var olan tüm özellikleri bünyesinde barındıran, işlemcisi ve iç hafıza kapasitesi ile şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü model olarak görülüyor. Her milimetresi son teknoloji ile donatılan S10+ telefonun 1 Terebyte iç hafızası ve 500 GBlık ek hafızası olabilecek.



Daha keskin görüntü, daha uzun süreli pil, 12 GB ram gücü ile daha hızlı performans, önde 3 arkada 3 olmak üzere toplam 6 kamera bulunuyor. Tüm yeni cihazlarında artık ekrandan ultrason ile parmak izi okuma teknolojisi kullanan Samsunglar aynı zamanda kablolu ve kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Bununla birlikte telefondan telefona şarj da artık mümkün. Yine tüm modeller suya ve toza dayanıklı.

Fotoğraf ve video çekme konusunda da oldukça iddialı hale gelen bu modellerde ana kameraya 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip OIS’li bir telefoto kamera ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı kamera yerleştirildi. Yani yakını uzağı ve genişi artık çok daha kaliteli şekilde fotoğraflarınıza aktarabileceksiniz.

Nokia 9 PureView

Nokia da Pureview modelinde kullandığı kameralar ile fark yaratmayı başardı. Ana kamera bölümünde 5 farklı kamera bulunan model şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefon kamerası olarak lanse edildi. 60 megapiksellik görüntü çekebilen Nokia'nın profesyonel kameraları yakaladığı belirtiliyor.

Microsoft HoloLens 2

Her ne kadar Mobil Dünya Kongresi akılı telefonlar için olsa da fuarda dikkat çeken bir başka cihaz da arttırılmış gerçeklik teknolojisinde en üst seviyeyi temil eden Microsoft HoloLens 2 oldu. Hala genel tüketici için hazır olmayan bu cihaza ilişkin yapılan güncellemeler her yıl tanıtılıyor. İlk tanıtıldığı halinden daha küçük, hafif, konforlu ve estetik olan HoloLens 2 aynı zamanda daha da ucuz. İlk aşamada 5 bin dolar olarak belirlenen fiyat 3 bin 500 dolara kadar indirildi.

Huawei Mate X

Huawei'nin katlanabilir ekran telefonu Mate X bu kategorideki cihazlar içinde en başarılısı olarak kabul gördü. Samsung Galaxy Fold'a kıyasla daha büyük bir ekranı olan Mate X aynı zamanda dizaynı ve 5G özelliği ile de fark yarattı. Telefon ile tableti birleştiren teknolojinin olumsuz tarafı ise artan cihaz kalınlığı ve fiyatı. 2 bin 600 dolardan satılacak olan Mate X Haziran'da piyasada olacak.

Oppo 10x optical zoom

Görüntü yakınlaştırma (zoom) teknolojisine odaklanan Çinli Oppo, 10 kez zoom özelliğine sahip cihazını tanıtarak ilgi topladı. Üçlü bir kamera sistemine sahip olan bu yeni teknolojideki kameralar, 48 megapiksellik ana kamera, 120 derece ultra geniş açılı lens, ve telefoto lensten oluşuyor. Zoom kullanırken daha net görüntüler çekilebilmesi için ana kamera ve telefoto lens optik görüntü sabitleme teknolojisiyle destekleniyor. Bu model de zoom alanında şu an dünyadaki en güçlü akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

Samsung Galaxy S10 5G

5G telefonların domine ettiği fuarın en ilgi çeken modellerinden biri de Samsung'un henüz piyasa çıkmayacak olan Galaxy S10 5G versiyonu. Veri iletişim hızının yanı sıra pil teknolojisinde de yenilikler olacağı belirtilen cihazın 2019'un ikinci çeyreğinde satılmaya başlanacağı kaydediliyor. Bunlarla birlikte arkasında 3 değil tam 4 adet kamera olacak.

LG V50 ThinQ

Herkesin katlanabilir ekran teknolojisine yöneldiği bir dönemde LG, V50 ThinQ modelinde farklı bir yaklaşım geliştirerek eklenebilir ekran sistemini tanıttı. Telefondan ayrı olarak satılan ekranlar telefonun ekranına eklemlenebiliyor ve bu şekilde tablete dönüşebiliyor.

Sony Xperia 1

Xperia 1 Sony'nin uzun yıllardır ürettiği en iyi telefon olarak görülüyor. 5G veya katlanabilir özelliği yok ancak Sony televizyon sektöründeki tecrübesini telefonlarına aktararak görüntü kalitesinde en üstü yakalamayı başardı. Xperia 10 ve Xperia 10 Plus ile 21:9 geniş ekran trendini başlatan Sony bu telefonlar için 'Ultimate Wide' tabirini kullanıyor. 4K HDR OLED ultra-wide 21:9 ekranlar ciddi bir görüntü kalitesine sahip. Oldukça uzun olan ekranlar kullanıcıda alışık olunmayan tuhaf bir his yaratsa da telefonlarımızda bu şekilde yüksek çözünürlüklü sinematik videolara bağımlı hale gelmek içten bile değil.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi ise farkını fiyatı ile ortaya koydu. 1000 doların altında 5G cihazın olmadığı akıllı telefon piyasasına Xiaomi’s Mi Mix 3 5G 680 dolarla giriş yaparak ciddi bir avantaj elde etmiş görünüyor.

Önceki versiyonlarına göre daha güçlü, hızlı ve kapasiteli olan telefon Snapdragon 855 işlemci kullanıyor.