Malardalen Üniversitesi araştırma görevlisi Ignat Kulkov, İsveç devlet televizyonu SVT'nin yaptığı açıklamada, "Yaşam süresinin 50 yıl içinde en azından gelişmiş ülkelerde 100 ila 120 yıl arasında olacağını öngörüyoruz" dedi.

YAŞLILARIN 40'LI YAŞLARDAKİ İNSANLAR KADAR SAĞLIKLI OLMASI BEKLENİYOR

Finlandiya, Fransa ve İngiltere'deki üniversitelerde çalışan meslektaşlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ve Futures adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma bulguları hakkında bilgi veren Kulkov'a göre, teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde yaşlıların da kırklı yaşlardaki insanlar kadar sağlıklı olmaları bekleniyor.

"Giderek artan sayıda insan, sağlık durumlarını takip etmek için giyilebilir cihazlar kullanacak. Bu cihazlar doktorlarla ve hastanelerle bağlantılı olacak" diyen Kulkov, söz konusu cihazlardan bazılarının da insan vücuduna implante edileceğini belirtti.

Kulkov, bu tür cihazlar sayesinde doktorların yaşam tarzı değişikliklerini erken bir aşamada önerebileceklerini ve bunun sonucunda daha sağlıklı ve uzun yaşam süreleri elde edilebileceğini söyledi.

Bilim insanlarına göre diğer alanlardaki gelişmeler de daha uzun bir yaşama katkıda bulunacak.

Kovid-19 pandemi sürecinde virüslerin nasıl daha verimli şekilde izleneceği konusunda bilginin geliştiğini belirten Kulkov, yapay zekanın ise halihazırda hastalıkları daha hızlı teşhis etmek ve yeni tedaviler geliştirmek için kullanıldığını ifade etti.

Kulkov, kişiye özel hazırlanan ilaçlarla kişiselleştirilmiş tıbbın da sağlığın iyileştirilmesine katkıda bulunmasının beklendiğine işaret etti.

Tüm bunlara rağmen yeni zorlukların da çıkacağına işaret eden Kulkov, "İklim değişikliği, sağlık sistemlerimiz ve yaşamlarımız üzerinde sadece gelecekte değil, şimdiden en büyük etkiye sahip" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi