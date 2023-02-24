Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışmakta olduğu şirketin parasını çaldığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Bilge Tarkuç bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tarkuç daha öncede çalışmakta olduğu bir şirketten benzer şekilde götürmüş olduğu mallara karşılık fatura ve makbuz kesmeden aldığı 55 bin TL nakit parayı çalmakla ilgili olarak tutuklanarak teminata bağlanmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlı Bilge Tarkuç’un 2022 yılı içerisinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Efsan Ticaret isimli işyeri müstahdemi olduğu zamanda Mağusa'da bulunan toplamda 10 adet gerçek olmayan şirketlere ilgili işyerinden sipariş varmış gibi gösterip toplam 358,006.90 TL değerindeki malı çekip, meçhul şahıs veya şahıslara satıp tahsil ettiği toplamda 358,006.90 TL parayı işyeri muhasebesine teslim etmeyerek zimmetine geçirip sirkat ettiğini belirtti. Polis, zanlının 21 Şubat 2023 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aleyhinde başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatın yürütülmesine etki edeceğini belirterek, bu sebeple zanlının poliste 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.